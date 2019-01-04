Задержанный в России за шпионаж гражданин США оказался подданным Британии

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, является также подданным Великобритании, сообщают СМИ.

Об этом пишет Times. По данным издания, посольство США в Москве связалось с британскими коллегами. Как сообщает британский МИД, дипломаты Великобритании подали запрос о консульском доступе «к задержанному в России британцу». Имя задержанного министерство не называет, передает ТАСС.

Times пишет, что Уилан родился в Канаде. Его родители – британцы Эдвард и Розмари Уилан.

Издание считает, что задержание Уилана еще сильнее ухудшит отношения Москвы и Лондона.