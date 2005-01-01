Стало известно, чем занимался обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан

Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, по версии следствия, занимался сбором данных о российской спецслужбе, сообщил источник, близкий к ходу расследования.

Источник «Дождя» рассказал, что речь может идти о ГРУ, СВР или ФСБ.

По этим данным, Уилан был «взят в разработку» в мае 2018 года. В материалах дела имеются записи его телефонных переговоров и переписки в интернете.

Двое знакомых россиян Уилана сообщили изданию, что переписывались с американцем во «ВКонтакте», оба отметили, что общение с иностранцем проходило на «нейтральные» и «бытовые» темы.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в отеле «Метрополь». Сам арестованный якобы не признает себя виновным и говорит, что следствие ошибается, сообщил собеседник.

«В отношении Пола я пока веских доказательств не увидел, но я понимаю, что все материалы обвинения нам будут показывать только постепенно. И мы будем постепенно их опровергать», – прокомментировал арест своего подопечного адвокат Владимир Жеребенков.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В январе МИД России подтвердил, что Полу Уилану, имеющему гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже.