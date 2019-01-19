Стали известны подробности пребывания задержанного Уилана в России

Подозреваемый в шпионаже американец Пол Уилан часто приезжает в Россию и изучает русский язык, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Он приезжал в Пермь и Санкт-Петербург. Весной 2018 года ездил в Сергиев Посад, был в храме, отдыхал на природе. Он часто бывает здесь», – рассказал Жеребенков в интервью RT.

Он отметил, что в 2000-х годах Уилан начал изучать русский язык в университете Колорадо, в Массачусетсе. Также он, по словам адвоката, интересуется культурой и историей, с уважением относится к России.

Ранее Жеребенков рассказывал, откуда у Уилана четыре гражданства.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.