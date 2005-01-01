Адвокат объяснил, откуда у задержанного в Москве Уилана четыре паспорта

Адвокат подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана Владимир Жеребенков объяснил, откуда у его подзащитного четыре гражданства.

Адвокат подтвердил, что Уилан фактически является гражданином четырех государств. «Дедушка родился в Ирландии – одно гражданство. Родители – в Лондоне (британское подданство – прим. ВЗГЛЯД). Сам он родился в Канаде – третье гражданство. В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство», – сказал Жеребенков RT.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В январе МИД России подтвердил, что Полу Уилану, имеющему гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже.

По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.