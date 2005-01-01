Адвокат объяснил, откуда у задержанного в Москве Уилана четыре паспорта

Взгляд
19 января, суббота  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

Украина не готова отказаться от российского бензина ни при каких условияхФото: РИА Новости
Украина подтвердила огромную зависимость от российских нефтепродуктов. Топливо поставляется не только напрямую из России, но и через соседнюю Белоруссию, которая зарабатывает на обработке сырой нефти. В последнее время Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию, однако на Украине дефицита по-прежнему не испытывают: поставки только увеличиваются. За счет чего это происходит?  Подробности...
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Навальный разбудил ИГИЛ

Причины взрыва 31 декабря будут выяснены и объявленыФото: Илья Московец/ТАСС
ИГИЛ взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет государство в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами. Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Трамп признал готовность США ударить по России

Новая концепция системы ПРО США делает особый упор на космическую составляющуюФото: nasa.gov
Соединенные Штаты меняют концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента – системы ПРО. «Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Эдгар По – американский отец жанров

Дометий Завольский, историк-архивист
Вряд ли ещё какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остаётся одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...

Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Адвокат объяснил, откуда у задержанного в Москве Уилана четыре паспорта

             19 января 2019, 16:29
          Фото: twitter.com/davidpwhelan
          Текст: Ольга Никитина

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          Адвокат подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана Владимир Жеребенков объяснил, откуда у его подзащитного четыре гражданства.

          Адвокат подтвердил, что Уилан фактически является гражданином четырех государств. «Дедушка родился в Ирландии – одно гражданство. Родители – в Лондоне (британское подданство – прим. ВЗГЛЯД). Сам он родился в Канаде – третье гражданство. В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство», – сказал Жеребенков RT.

          Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В январе МИД России подтвердил, что Полу Уилану, имеющему гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже.

          По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.


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