Уилана обвинили в шпионаже в интересах США

Следователи ФСБ считают, что гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже в России, собирал секретную информацию в пользу американской стороны, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Жеребенков сообщил, что, по мнению ФСБ, «Уилан собирал информацию в пользу спецслужб Соединенных Штатов Америки», передает ТАСС.

Ранее в США сообщили о якобы наложенных на работающих с Уиланом дипломатов ограничениях.

Директор по глобальной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в декабре. Он подозревается в сборе данных об одной из российских спецслужб.

В данный момент Уилан находится в следственном изоляторе Лефортово. В феврале ему продлили арест.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о росте активности иностранных шпионов в России.

В марте российский лидер Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсуждал возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности других стран.