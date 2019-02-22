Суд продлил арест подозреваемого в шпионаже Пола Уилана

|
22 февраля, пятница | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:По факту нападения на инспекторов парковки в Москве возбуждено дело
Разделы
Россия нашла новый подход к торговле с Индией
Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа
Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну
Израиль и Украина начали «туристическую войну»
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Непримиримая битва за праздники
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Считать 23 февраля «днем всех мужчин» или только тех, кто служил? Нужен Отечеству день его защитника? Какое отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого? Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
На позицию девушки провожали ИГИЛ
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Рядовые немцы обалдели от того, что им пытаются привезти настоящих бойцов джихада с целью «справедливости». И вальяжно начинают объяснять, что эти люди после суда над ними будут прекрасными работниками и гражданами ФРГ. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Тоска по Сталину как современный культ карго
Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook