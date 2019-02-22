Суд продлил арест подозреваемого в шпионаже Пола Уилана

Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания под стражей гражданина четырех стран Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 28 мая 2019 года», – огласил решение судья Сергей Рябцев.

Судебное заседание проходило в закрытом от слушателей режиме, публика присутствовала лишь на оглашении, передает РИА «Новости».

Тем временем в посольстве США в Москве заявили, что Следственный комитет России по сути отказывает посольству США в оказании реальной консульской помощи арестованному по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

«Вчера в рамках регулярных консульских визитов представитель консульского отдела посольства США в РФ посетил Пола Уилана. Мы внимательно следим за ходом процесса. Мы серьезно обеспокоены отсрочкой в предоставлении г-ну Уилану возможности подписать разрешение на обработку персональных данных», – говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

Подчеркивается, что законы США о неприкосновенности частной жизни «требуют, чтобы консульское должностное лицо получило соответствующее разрешение, прежде чем предоставлять какую-либо информацию о деле».

«И это обычная практика. Однако в случае с г-ном Уиланом Следственный комитет РФ не позволяет этому произойти. Чем же этот случай отличается от других? Консульский доступ без возможности оказывать реальную консульскую помощь по сути не является настоящим доступом», – констатировали в посольстве США.

Напомним, директор по глобальной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в декабре сотрудниками ФСБ. Уилан подозревается в сборе данных об одной из российских спецслужб. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Лефортово.