Кремль заявил о росте активности иностранных шпионов в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о росте активности иностранных шпионов в России.

«С одной стороны, безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено в соответствующих соглашениях об использовании тех или иных услуг», – отметил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в этом вопросе, по его мнению, нужно подходить с сугубо юридической точки зрения.

«Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась», – сказал Песков.

Он добавил, что Москва не одобряет тот факт, что США ведут слежку за гражданами России.

«Конечно, мы это не одобряем. Скорее, мы это осуждаем. Вот, наверное, что можно сказать. Что касается слежки в интернете, то интернет он весь прозрачен, нужно априори с этим согласиться. Там все видно, рассчитывать на какую-то приватность – это абсурд, это заблуждение», – заключил Песков.

Напомним, в декабре 2018 года директор по глобальной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ. Уилан подозревается в сборе данных об одной из российских спецслужб.