В США сообщили о наложенных на работающих с Уиланом дипломатов ограничениях

Американским дипломатам, посещающим задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, запрещено в разговорах с ним упоминать имена и названия, утверждается в материале, опубликованном американским телеканалом CNN.

Источники телеканала сообщили, что по решению российской стороны сотрудникам посольства США якобы «не разрешается предоставлять ему (Уилану) информацию, которая включает в себя имена собственные», а также записи на бумаге, передает ТАСС.

Кроме того, «им запрещено вслух произносить имена». Самому Уилану не разрешается обсуждать какие-либо подробности, касающиеся его дела.

«По словам источников, официальные лица выполняют эти правила, чтобы не были наложены дополнительные ограничения», – отмечает телеканал.

Утверждается также, что Уилану не передают письма. Их якобы скопилось уже более сотни, хотя самому подозреваемому в шпионаже разрешено отправлять письма родным.

Как следует из публикации, госдепартамент США на данный момент не имеет права разглашать подробности, касающиеся дела Уилана, так как он не подписал соответствующие документы. По версии телеканала, российская сторона препятствует этому.

Директор по глобальной безопасности компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в декабре сотрудниками ФСБ. Он подозревается в сборе данных об одной из российских спецслужб.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе Лефортово. В феврале ему продлили арест.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о росте активности иностранных шпионов в России. В марте президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсуждал возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности других стран.