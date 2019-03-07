Путин обсудил с Совбезом усиление деятельности иностранных спецслужб

Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности других стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что на совещании «состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России», передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что в 2018 году органами контрразведки была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

До этого, 20 декабря 2018 года, российский лидер на приеме в честь Дня сотрудников органов безопасности заявил, что нужно закрыть доступ к конфиденциальной и секретной информации военно-политического, экономического и научного характера.