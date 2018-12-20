Путин назвал число выявленных за год в России шпионов

На коллегии ФСБ президент Владимир Путин заявил, что в 2018 году органами контрразведки была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что разведки других стран стремятся наращивать свою активность на российском направлении, и призвал «надежно защищать важные для России сведения».

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», – сказал он.

Путин подчеркнул, что в этих условиях работа сотрудников ФСБ должна быть еще надежнее. По его словам, в нынешние времена даже больше, чем раньше, иностранные разведки пытаются влиять на внутренние процессы в России.

20 декабря Путин на приеме в честь Дня сотрудников органов безопасности заявил, что нужно закрыть доступ к конфиденциальной и секретной информации военно-политического, экономического и научного характера.