Путин назвал главные задачи спецслужб

Президент России Владимир Путин на приеме в честь Дня сотрудников органов безопасности заявил, что нужно закрыть доступ к конфиденциальной и секретной информации военно-политического, экономического и научного характера.

«Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие наших новейших разработок в области обороны. По ряду позиций мы серьезно опережаем другие ведущие государства мира», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас безопасность России испытывается на прочность на всех направлениях, в том числе зарубежными спецслужбами. В связи с этим, отметил он, необходимо предъявлять повышенные требования к органам контрразведки.

Путин также указала на необходимость решительной борьбы с коррупцией.

«Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно. Уверен, оперативные, технические и аналитические возможности позволят вам успешно справиться с этими задачами», – сказал Путин, обращаясь к сотрудникам спецслужб.

Кроме того, ключевой задачей спецслужб он назвал борьбу с терроризмом.

«Отечественные спецслужбы, и так было всегда, это важнейшая опора нашего государства, вы выполняете множество серьезнейших задач, и ключевая из них – это борьба с международным терроризмом», – сказал президент.

По его словам, в последние годы в России заметно сократилось число преступлений террористической направленности.

«И ваша задача закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жестким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов. И, конечно же, необходимо совершенствовать взаимодействие ФСБ с другими спецслужбами, под эгидой национального антитеррористического комитета внедрять новые оперативные и технические средства борьбы с террором, учитывая его глобальный и трансграничный характер», – сказал президент.

Путин призвал органам безопасности оградить молодежь от экстремистов.

«Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей», – сказал президент.