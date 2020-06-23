Осужденный американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена

Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан решил отказаться от обжалования приговора, он будет дожидаться обмена, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене», – приводит РИА «Новости» слова Жеребенкова.

Ранее защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.

На ваш взгляд Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом? Обменять на россиянина Виктора Бута

Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США



На прошлой неделе в США оценили шансы обмена Уилана на россиян.

В прошлый понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали немедленно освободить его. Британия, подданным которой также является Уилан, пообещала «оказывать давление» на Россию из-за вынесенного приговора.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

Между тем адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.