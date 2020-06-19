В США оценили шансы обмена Уилана на россиян

В последние годы подход к обмену шпионами в мире размывается, это может сказаться на ситуации с возможным обменом американца Пола Уилана и некоторых россиян в тюрьмах США, заявил профессор и содиректор Центра международного права при Нью-йоркской юридической школе Барри Эпплтон.

«Многие годы между США и Россией практиковался обмен шпиона на шпиона. Но происходило послабление в договоренностях с другими странами. Думаю, это повлияет и на подход (в переговорах) США и России. Государства продолжают иметь свои интересы, но больше нет четкого свода правил», – пояснил профессор РИА «Новости».

По его мнению, нормы международного права никогда не были применимы в таких случаях, результат обмена всегда был предметом договора двух сторон.

«Было бы спекуляцией гадать, кто может быть включен в обмен. В каждом случае это предмет прямых переговоров», – сказал он.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали немедленно освободить его. Британия, подданным которой также является Уилан, пообещала «оказывать давление» на Россию из-за вынесенного приговора.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

Между тем, адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.