Британия пообещала «оказывать давление» на Россию из-за приговора Уилану

Великобритания «глубоко разочарована» приговором американцу Полу Уилану, которого в понедельник Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Я глубоко разочарован сегодняшним приговором и назначенным наказанием в отношении Пола Уилана. У меня есть серьезные претензии к судебному процессу», – приводит его слова ТАСС.

«Мы продолжим оказывать консульскую поддержку ему и его семье и будем оказывать давление на российские власти с тем, чтобы они уважали основные права Пола, включающие в себя справедливый суд и процесс обжалования решения», – заявил глава Форин оффиса.

Уилан, помимо американского гражданства, имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором Уилану за шпионаж против России, потребовав его немедленного освобождения.

В Москве отметили, что говорить о чрезмерной суровости приговора Уилану нельзя, так как в США и других западных странах за шпионаж предусматриваются десятки лет тюрьмы без права помилования.