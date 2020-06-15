МИД сравнил приговор Уилану с аналогичными судебными решениями в США

Говорить о чрезмерной суровости приговора американцу Полу Уилану нельзя, так как в США и других западных странах за шпионаж предусматриваются десятки лет тюрьмы без права помилования, заявили в МИД России.

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования», – говорится в заявлении на сайте МИД.

В Кремле также подчеркивали, что Уилану были предъявлены обвинения, «которые были доказаны в суде».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором Уилану за шпионаж против России, потребовав его немедленного освобождения.

В понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже, он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на россиян.

Уилан в декабре 2018 года был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.