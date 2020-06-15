В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на Виктора Бута

«Технически обмен Уилана на Бута и Ярошенко возможен, но для этого американская сторона должна проявить политическую волю», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в понедельник Мосгорсуд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

«Любой обмен – это договоренность сторон. Было немало случаев, когда невиновных, с нашей точки зрения, людей мы меняли на виновных. То есть мы не говорим о том, виновны ли Бут и Ярошенко в том, в чем их обвиняют в США. Мы говорим о том, готовы ли Штаты произвести такой обмен с целью вызволить своего гражданина», – пояснил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

По мнению сенатора, технически такой обмен возможен.

«Из недавних историй можно вспомнить обмен того же Сергея Скрипаля на Олега Безрукова. Это была чистая история в том смысле, что в обоих случаях прошла судебная процедура, а затем, на основании договоренностей на высоком уровне, состоялся обмен», – напомнил собеседник.

«Потому, повторюсь, с технической точки зрения проблем я не вижу. Но для реализации обмена американская сторона должна проявить политическую волю», – заключил Климов.

Ранее в понедельник Московский городской суд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат гражданина США Пола Уилана заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.