В МИД оценили возможность обмена Уилана на заключенных в США россиян

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается, сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», – сказал Рябков, отвечая на вопрос возможен ли обмен Уилана на отбывающих наказание в США россиян.

Дипломат также заявил, что у России нет причин считать, что приговор Уилану был политизированным.

«Он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были политизированными», – заявил Рябков, передает ТАСС.

При этом, комментируя слова американского посла о влиянии приговора Уилану на двусторонние связи, Рябков заявил, что отношения России и США «ухудшать уже некуда».

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Уилан, помимо американского гражданства, имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии.