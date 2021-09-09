Байден не снял Украину с «минского крючка»

На Украине разворачивается информационная кампания, суть которой –объяснить населению, что США «освободили» украинских политиков от необходимости выполнять Минские соглашения. Так, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что «крючка» в виде минских договоренностей для Украины больше не существует, так как в совместном заявлении президентов США и Украины не упоминаются данные договоренности. Украинский вице-премьер Алексей Резников высказал мнение, что Минские соглашения – это «мертвая история», которая не сыграет значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе. Целая плеяда украинских экспертов заявляют о «победе Зеленского» в США.

В совместном коммюнике президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского действительно не упоминаются такие термины, как «минские договоренности» или «минский процесс». Учитывая, что обе страны, по крайней мере, официально, поддерживают Минские соглашения, в документе могли их упомянуть. Но политическая ситуация сложилась так, что это невыгодно ни Киеву, ни Вашингтону.

Мотивы американцев следующие. Во-первых, в свете бегства из Афганистана и «слива» проамериканского режима, Белый дом должен демонстрировать поддержку другим странам-сателлитам, таким как Украина. И в сложившейся политической ситуации визит Зеленского был выгоден Байдену. Другое дело, что американцы опасались, чтобы украинский президент не сказал чего-то лишнего, так как в последнее время он начал, общаясь со СМИ, критиковать Запад за недостаточную поддержку Украины. Однако в Вашингтоне Зеленский продемонстрировал раболепие перед Байденом, например, он поправил переводчика американского президента. Зеленский поблагодарил Байдена за то, что США поставили Украине более двух миллионов доз вакцины от ковида. Американский переводчик перевел просто как «два миллиона». Зеленский возмутился и уже на английском языке повторил, что более двух миллионов. Да и в целом Зеленский не сказал журналистам ничего, что могло бы не понравиться Белому дому.

Во-вторых, еще до афганских событий оппоненты Байдена критиковали его за то, что он позволил России и Германии достроить газопровод «Северный поток – 2». По их мнению, это наносит удар по Украине. Поэтому Байден должен был продемонстрировать, что с украинским руководством у него ровные отношения.

В-третьих, Белый дом сейчас нуждается в быстрой «победе» на международной арене. Если бы Минские соглашения можно было быстро реализовать или хотя бы добиться существенного прогресса в их реализации, американцы бы взяли на себя роль миротворцев. Люди из Белого дома потом бы заявили: да, мы не смогли решить вопрос в Афганистане, но мы установили мир в Донбассе. Однако понятно, что ни о каком быстром решении украино-донбасского вопроса речи быть не может. И прежде всего в силу позиции Киева. А давить на майданных политиков из-за вышеозначенных факторов США не будет. Плюс в Белом доме понимают, что майданный режим на Украине нестабильный и серьезный политический катаклизм может привести к его падению. Реализация Минских соглашений из-за их непринятия украинскими радикалами всех мастей может породить кризис. А падение еще одного режима-сателлита после событий в Кабуле Белому дому не нужно.

В-четвертых, в геополитическом плане длительный конфликт в Донбассе в той фазе, как сейчас – ни нормального мира, ни нормальной войны – выгоден американцам. Такая ситуация держит в напряжении и Россию, и ЕС.

Неудивительно, что 5 сентября, в годовщину подписания первых Минских соглашений, американское посольство в Киеве опубликовало пост, в котором призвало Россию отдать Украине контроль над границей России и Донбасса и вывести свои войска из ЛДНР. Это говорит о том, что американский Госдеп полностью игнорирует положения документа, так как требования посольства США полностью противоречат ему.

Что до мотивов Киева, то майданные политики не собирались выполнять никакие соглашения с самого начала. 5 сентября 2014 года были подписаны первые Минские соглашения, которые должны были положить конец войне и стать началом диалога между Киевом, с одной стороны, и Луганском и Донецком, с другой. А 7 сентября Юрий Луценко, один из ближайших людей тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, написал в Facebook, что Украина должна применить «Хорватский сценарий» и уничтожить республики Донбасса силой. Майданным политикам нравилось вспоминать историю Сербской Краины, непризнанного государства сербов в Хорватии, которое уничтожила хорватская армия при полной поддержке Запада.

Повторить именно этот опыт в отношении республик Донбасса хотели и хотят в Киеве. Оба Минских соглашения Украина подписала только из-за военных поражений, которые ВСУ потерпели от ополченцев Донбасса. Затем киевские политики игнорировали свои обязательства по ним. И Порошенко, и Зеленский вспоминали о договоренностях, только когда им нужен был пиар. Тогда они соглашались на обмен пленных, а потом объявляли это своей большой победой.

Снял ли Байден майданную Украину с «крючка Минска»? Она и подвешена на нем не была. Несмотря на то, что соглашения были «освящены» решением СБ ООН, украинских политиков никто не наказывал за неисполнение норм документа, его неверную трактовку, за открытое издевательство над мирным процессом. Бумага долго играла роль «предохранительного клапана», который не давал ситуации в Донбассе скатиться к положению 2014 – начала 2015 годов. Но весной 2021 года этого уже было недостаточно. Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.