Байден не снял Украину с «минского крючка»

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9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

Получить сертификаты «Северному потоку – 2» будет непросто Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
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Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
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Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллионером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
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Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

Занимая всего лишь пост вице-премьера, Качиньский остается самым влиятельным человеком Польши Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Еврокомиссия ввела санкции против Польши, которая теперь будет в ежедневном режиме платить штрафы за недостаточно независимые суды. Этот конфликт назревал давно, ранее Брюссель уже грозил Варшаве карами за борьбу с «гей-пропагандой». Какой сценарий его развития был бы выгоден для России с учетом, что польские русофобы отстаивают близкие нам ценности? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...

Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...
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Зиничев был настоящим русским спасателем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали. Подробности...
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Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев

Каких животных потеряла Россия

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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
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  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
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    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
    Сергей Миркин

    Байден не снял Украину с «минского крючка»

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		9 сентября 2021, 12:10

    На Украине разворачивается информационная кампания, суть которой –объяснить населению, что США «освободили» украинских политиков от необходимости выполнять Минские соглашения. Так, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что «крючка» в виде минских договоренностей для Украины больше не существует, так как в совместном заявлении президентов США и Украины не упоминаются данные договоренности. Украинский вице-премьер Алексей Резников высказал мнение, что Минские соглашения – это «мертвая история», которая не сыграет значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе. Целая плеяда украинских экспертов заявляют о «победе Зеленского» в США.

    В совместном коммюнике президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского действительно не упоминаются такие термины, как «минские договоренности» или «минский процесс». Учитывая, что обе страны, по крайней мере, официально, поддерживают Минские соглашения, в документе могли их упомянуть. Но политическая ситуация сложилась так, что это невыгодно ни Киеву, ни Вашингтону.

    Мотивы американцев следующие. Во-первых, в свете бегства из Афганистана и «слива» проамериканского режима, Белый дом должен демонстрировать поддержку другим странам-сателлитам, таким как Украина. И в сложившейся политической ситуации визит Зеленского был выгоден Байдену. Другое дело, что американцы опасались, чтобы украинский президент не сказал чего-то лишнего, так как в последнее время он начал, общаясь со СМИ, критиковать Запад за недостаточную поддержку Украины. Однако в Вашингтоне Зеленский продемонстрировал раболепие перед Байденом, например, он поправил переводчика американского президента. Зеленский поблагодарил Байдена за то, что США поставили Украине более двух миллионов доз вакцины от ковида. Американский переводчик перевел просто как «два миллиона». Зеленский возмутился и уже на английском языке повторил, что более двух миллионов. Да и в целом Зеленский не сказал журналистам ничего, что могло бы не понравиться Белому дому.

    Во-вторых, еще до афганских событий оппоненты Байдена критиковали его за то, что он позволил России и Германии достроить газопровод «Северный поток – 2». По их мнению, это наносит удар по Украине. Поэтому Байден должен был продемонстрировать, что с украинским руководством у него ровные отношения. 

    В-третьих, Белый дом сейчас нуждается в быстрой «победе» на международной арене. Если бы Минские соглашения можно было быстро реализовать или хотя бы добиться существенного прогресса в их реализации, американцы бы взяли на себя роль миротворцев. Люди из Белого дома потом бы заявили: да, мы не смогли решить вопрос в Афганистане, но мы установили мир в Донбассе. Однако понятно, что ни о каком быстром решении украино-донбасского вопроса речи быть не может. И прежде всего в силу позиции Киева. А давить на майданных политиков из-за вышеозначенных факторов США не будет. Плюс в Белом доме понимают, что майданный режим на Украине нестабильный и серьезный политический катаклизм может привести к его падению. Реализация Минских соглашений из-за их непринятия украинскими радикалами всех мастей может породить кризис. А падение еще одного режима-сателлита после событий в Кабуле Белому дому не нужно.

    Фото: Doug Mills/ЕРА/POOL/ТАСС

    В-четвертых, в геополитическом плане длительный конфликт в Донбассе в той фазе, как сейчас – ни нормального мира, ни нормальной войны – выгоден американцам. Такая ситуация держит в напряжении и Россию, и ЕС.

    Неудивительно, что 5 сентября, в годовщину подписания первых Минских соглашений, американское посольство в Киеве опубликовало пост, в котором призвало Россию отдать Украине контроль над границей России и Донбасса и вывести свои войска из ЛДНР. Это говорит о том, что американский Госдеп полностью игнорирует положения документа, так как требования посольства США полностью противоречат ему.

    Что до мотивов Киева, то майданные политики не собирались выполнять никакие соглашения с самого начала. 5 сентября 2014 года были подписаны первые Минские соглашения, которые должны были положить конец войне и стать началом диалога между Киевом, с одной стороны, и Луганском и Донецком, с другой. А 7 сентября Юрий Луценко, один из ближайших людей тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, написал в Facebook, что Украина должна применить «Хорватский сценарий» и уничтожить республики Донбасса силой. Майданным политикам нравилось вспоминать историю Сербской Краины, непризнанного государства сербов в Хорватии, которое уничтожила хорватская армия при полной поддержке Запада.

    Повторить именно этот опыт в отношении республик Донбасса хотели и хотят в Киеве. Оба Минских соглашения Украина подписала только из-за военных поражений, которые ВСУ потерпели от ополченцев Донбасса. Затем киевские политики игнорировали свои обязательства по ним. И Порошенко, и Зеленский вспоминали о договоренностях, только когда им нужен был пиар. Тогда они соглашались на обмен пленных, а потом объявляли это своей большой победой.

    Снял ли Байден майданную Украину с «крючка Минска»? Она и подвешена на нем не была. Несмотря на то, что соглашения были «освящены» решением СБ ООН, украинских политиков никто не наказывал за неисполнение норм документа, его неверную трактовку, за открытое издевательство над мирным процессом. Бумага долго играла роль «предохранительного клапана», который не давал ситуации в Донбассе скатиться к положению 2014 – начала 2015 годов. Но весной 2021 года этого уже было недостаточно. Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе.

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