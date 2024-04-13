Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что так называемый саммит мира по Украине пройдет в июне в городе Бюргенштоке. Приглашения потенциальным участникам будут скоро отправлены.

По информации швейцарского МИД, на конференцию будут приглашены около 120 глав государств и правительств. На саммите будут обсуждать украинскую «формулу мира». По факту, это новое название «формулы Зеленского», которая по своей сути является ультиматумом России, требующим от нее капитуляции. Западные СМИ писали, что организаторы конференции хотят привлечь к ее работе как можно больше стран Глобального Юга. Цель саммита сформулировал президент Украины Владимир Зеленский. На основе украинских предложений нужно разработать общий план урегулирования, который потом будет передан России. Проще говоря, майданный режим и его западные покровители хотят, чтобы ультиматум России был освящен решением большого количества государств, и, в первую очередь, государств Глобального Юга, с которыми Россия развивает все более тесные отношения.

Однако за несколько дней до объявления Швейцарией о проведении саммита произошло событие, которое делает это мероприятие абсолютно бессмысленным с точки зрения заявленной цели. Во время визита в Пекин министра иностранных дел России Сергея Лаврова представителями российской и китайской сторон было сделано интересное заявление. Глава МИД сказал: «С китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют и продвигают абсолютно пустую, ультимативную «формулу мира Зеленского» и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий». В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И. также сделал заявление: «Китай поддерживает созыв международной конференции, участие в которой подтвердили бы Россия и Украина, а также с равноправным участием всех сторон и с обсуждением всех мирных планов».

Итак, признание бесперспективности конференции по «формуле Зеленского» – это общая позиция России и Китая.

Китай назвал два условия своего участия в конференции. Первое: на ней должны присутствовать как представители России, так и Украины. Второе: на ней должны обсуждаться все мирные планы. Однако посольство России в Швейцарии сделало заявление – если Российская Федерация получит приглашение на конференцию в Бюргенштоке, она его не примет. Как говорилось выше, на саммите собираются обсуждать один план – украинский. Можно сделать вывод, что Китай также не будет отправлять свою делегацию в Швейцарию или отправит туда «дежурную» делегацию низкого дипломатического уровня. А без присутствия Китая говорить о поддержке Глобальным Югом каких-либо инициатив, как минимум, странно. И по причине международного веса самого Китая, и потому, что ряд стран Азии и Африки будут принимать решения об участие в конференции с оглядкой на позицию Китая.

Похоже, швейцарцы понимают, что мероприятие не будет иметь серьезного результата. Так, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что от саммита не стоит ждать мирного соглашения, оно лишь призвано запустить процесс. Также он заявил, что ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России.

Что-то подобное понимает и Зеленский, несмотря на его искаженное восприятие мира. Так, говоря о предстоящей конференции, он сделал несколько оговорок. По его словам, «мирный план» России будет передан, когда сформируется «общее мнение». А «общим мнением» он считает позицию стран, которые хотят мира, а не только переговоров. Если переводить с языка Зеленского на человеческий, это означает, что он не знает, каким будет результат конференции, и заранее страхуется от провала.

К тому же очевидно, что под «мирным планом» поставят свои подписи не все делегации, которые будут присутствовать. Неподписантов Зеленский заранее зачислил в разряд тех, кто не хочет мира.

Также непонятно, сколько стран примут приглашение, какой будет уровень представительства. То, что пригласили королей, президентов и премьеров, не значит, что они приедут – вероятно, большинство тех, кто решит принять приглашение, ограничатся отправкой политических советников.

Какой смысл тогда в организации данной конференции? Швейцария выступает в данном случае от лица коллективного Запада, пытаясь продемонстрировать, что может использовать страны Глобального Юга в своих геополитических интересах. Кроме этого, швейцарцы позиционируют себя как нейтральную страну, хотя это не так – правительство конфедерации поддерживает киевский режим с самого начала СВО. Но швейцарцы верят, что могут выступать миротворцами, хотя понятно, что, поддерживая украинских нацистов, они утратили эту возможность.

Мотивы ЗЕкоманды более приземленные. Понятно, что серый кардинал Зеленского Андрей Ермак не верит в принятие общего плана на основе «формулы Зеленского», он для этого слишком прагматичный политик. На самом деле у Ермака две задачи, которые он хочет решить при помощи конференции. Первая – продемонстрировать украинскому обществу, что майданный режим поддерживает весь мир. Неважно, сколько делегаций приедут на конференцию и какие решения будут приняты, украинская пропаганда все это преподнесет под нужным Ермаку углом зрения. На Украине «экспертам» не привыкать объявлять поражения победами. Вторая задача – после мая легитимность Зеленского как президента будет вызывать большие вопросы. Его участие в конференции, встречи с президентами и премьерами, которые приедут, должны послужить четким сигналом украинской элите, что коллективный Запад, а заодно и часть коллективного юга, признают президентство Зеленского.

Чем более ничтожным получится мероприятие, тем лучше. Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Есть ряд факторов, которые, кроме китайского, могут повлиять на уровень представительства и количество делегаций на конференции. Это отношение американских республиканцев к режиму Зеленского. Если Конгресс не даст денег Киеву до июня или даст мало, это будет четким посылом, что на серьезную помощь в случае победы Дональда Трампа майданному режиму рассчитывать не стоит. Тогда многие зададутся вопросом, зачем отправлять делегацию в Швейцарию, ведь без помощи США Зеленский обречен на быструю потерю власти. Также важно, как сработает российская дипломатия, смогут ли российские послы убедить неопределившихся руководителей стран Азии, Африки и Латинской Америки в нежелательности участия в этом спектакле.

Но главным фактором будет положение на фронте. Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию в силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.