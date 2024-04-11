Политолог: Саммит по Украине в Швейцарии не имеет ничего общего с мирной конференцией

Политолог Асафов: Россия готова к переговорам по Украине только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО

Tекст: Олег Исайченко

«Тема переговоров по Украине сейчас действительно носит актуальный характер в мировой повестке. Но только готовящийся в Швейцарии саммит не имеет к этому отношения. Конференция направлена на поддержку Украины и легитимацию Зеленского, чьи полномочия вот-вот истекут», – сказал политолог Александр Асафов.

«На этом фоне Запад придумал интересный ход для создания внешнего образа легитимности. Остальные разговоры на саммите наверняка будут связаны с попытками выделить Украине дополнительное финансирование, оружие и, возможно, передать российские активы», – полагает он.

«Россия не может принимать участия в таких мероприятиях, даже если нас пригласят. Москва готова к переговорам, но только на реальных условиях и с учетом собственных интересов. У нас есть четкая позиция, которая в том числе высказывалась нашим президентом», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, мы готовы договариваться только с теми, кто имеет соответствующие полномочия. Страны НАТО в этот список не входят. Более того, мы все знаем, к чему привели прошлые переговоры с их участием. О подобных договоренностях в дальнейшем не может идти и речи», – резюмировал Асафов.

Ранее Швейцария назвала сроки и место встречи по так называемой украинской формуле мира. Саммит пройдет в июне этого года в Бюргенштоке. По словам президента конфедерации Виолы Амхерд, приглашения с точными датами будут направлены в ближайшие дни.

Как заявил Владимир Зеленский, ожидается, что первый саммит состоится в Швейцарии без участия России. Украина рассчитывает, что на нем удастся подготовить «некоторые пункты с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать» для якобы урегулирования конфликта. После чего доработанный план предполагается передать Москве.

В Швейцарии, в свою очередь, отметили, что участие России в конференции об урегулировании конфликта на Украине необходимо, чтобы якобы установить прочный мир. Пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер при этом отметил, что Москва не раз подчеркивала, что «не заинтересована в участии в этой первой встрече».

В посольстве России в Швейцарии отметили, что власти конфедерации не направляли России приглашение на саммит в Бюргенштоке. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что продвигаемая организаторами саммита идея неприемлема для России, поскольку продавливаемая «формула мира» Владимира Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает ее интересы. Поэтому страна не примет участия во встрече, даже если приглашение будет получено.