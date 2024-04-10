МИД: Швейцария не приглашала Россию на «мирный саммит» по Украине

Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

Tекст: Илья Абрамов

«Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

«На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.