В офисе Зеленского испугались «нападения» России

Маневры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом (ЕС) опасны для Киева, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович заявил в эфире YouTube-канала Politeka, что Москва и Минск своими действиями якобы создают «отсечный фланг» от НАТО, которая не сможет оперативно отреагировать на происходящее.

Он подчеркнул, что после этого в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина, причем эскалация произойдет быстрее, чем может показаться.

«Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. (...) Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр», – заявил Арестович, отметив, что целью «нападения» будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование «марионеточного» правительства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.

До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».