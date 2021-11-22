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Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
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Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично».
Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе.
«Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков.
Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ.
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Захарова ответила на вопрос о возможности непризнания выборов в США
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У Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос о возможности непризнания выборов в США в будущем в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем – это не наш подход», – приводит РИА «Новости» ответ дипломата на вопрос о том, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что Россия направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
Накануне в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В МИД раскритиковали идею конгрессменов США о «непризнании» Путина президентом России в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году.
Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, проект резолюции Конгресса США является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина
Секретная кнопка, расположенная на столе в приемной президента России Владимира Путина, необходима для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1».
«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», – отметили во время эфира, передает Lenta.ru.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин. Он пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки.
Байден на время пребывания под наркозом передал полномочия вице-президенту США
Глава Белого дома Джозеф Байден решил временно передать свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщили в американской администрации.
Президент США на это время будет находиться под анестезией в госпитале, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала в своем Twitter, что глава американского государства в пятницу утром отправился в Медицинский центр Уолтера Рида для планового медицинского осмотра.
Она отмечала, что президенту сделают плановую колоноскопию, потому, как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с конституцией страны Байден передаст Харрис власть на короткий промежуток, пока будет под наркозом, передает РИА «Новости».
Во второй половине дня Белый дом сообщит о состоянии президента по итогам медобследования.
Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова
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Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости».
«Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии.
«Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России.
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Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Володин заявил об истерике США из-за страха перед Россией
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США боятся Россию до истерики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков «не признавать» Владимира Путина президентом в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Володин написал в Telegram, что резолюция американских сенаторов «еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России», они «боятся до истерики» и «делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить».
Он отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах – «и к нам не надо вмешиваться».
«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане России», – подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы назвал президента России Владимира Путина «преимуществом» страны и добавил, что «удары, направленные в его адрес, – это удары по нашей стране с целью ослабить ее».
Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
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По мнению разведки США, чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину, пишут СМИ.
CBS News со ссылкой на американских чиновников, проинформированных по данному вопросу, утверждает, что «вторжение зависит от погодных условий». По версии, озвученной телеканалом, «вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада». При этом вероятность «вторжения» якобы возрастает «по мере того, как погода становится холоднее», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы. По информации New York Times, представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы.
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Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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Посольство России в США рассчитывает, что Вашингтон прислушается к экспертным оценкам относительно необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении российского дипломатического представительства.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Посольство также обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины», – говорится в заявлении российского дипломатического представительства на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», – говорится в заявлении. «Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», – подчеркнули в посольстве.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Москва неоднократно требовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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МИД потребовал прекратить гонения на российскую диаспору в США
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Требуем немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.
«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека, считает дипломат.
«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила Захарова.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование диаспоры.
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Блинкен призвал ЧВК Вагнера «не усложнять» ситуацию в Мали
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иностранным силам не следует «усложнять» ситуацию в Мали.
Посещая Сенегал, Блинкен заявил, что американская сторона «с Мали и партнерами содействует усилиям в поддержку стабильности» в стране. По его мнению, было бы «особенно прискорбно», если бы шаги «иностранных лиц» привели к «еще большему усложнению» ситуации. Глава Госдепа пояснил, что «в частности, имеет в виду группу «Вагнер». Блинкен заверил, что «международное сообщество готово поддержать Мали», когда «демократически избранное правительство приступит» к работе, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
В начале недели сообщалось, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против ЧВК Вагнера за вмешательство в иностранные конфликты.
Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.