Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве

Важным итогом саммита России и США в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, Москва довольна тем, что на российско-американском саммите в Женеве удалось начать диалог по стратегической стабильности. «Я бы поставил его [заявление президентов России и США по стратегической стабильности] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности. Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области», – сказал дипломат в интервью «Коммерсанту».

«Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами», – добавил Рябков.

По словам замминистра, подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана – это существенное достижение. «Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира», – отметил он.

«Когда мы вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности. В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами, – продолжил замглавы МИД России. – Любые игры вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса – это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане – это важный итог саммита».

Накануне президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.