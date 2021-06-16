Байден: Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

«Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден также заявил, что выполнил то, ради чего приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить», – сказал он. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где два государства могут работать для «достижения взаимных интересов». «Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной», – рассказал президент.

Американский лидер добавил, что теперь у США и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений. При этом он уточнил, что работы для развития отношений предстоит много.

Также Байден после переговоров с Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя.

«Замены... личной встречи между лидерами нет», – поделился Байден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.