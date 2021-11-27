Нарышкин: Никакого «российского вторжения» на Украину не будет

«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».

«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.

Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».

«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.

Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.

В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.

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