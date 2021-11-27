Байден захотел поговорить с Путиным и Зеленским

Зеленский объяснил отказ от спецоперации по задержанию «вагнеровцев»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона раскрыл, почему отменил спецоперацию по «вагнеровцам». Глава Украины отвечал на вопросы очень сбивчиво, ссылаясь на посторонние факты и оценки.

Историю по «вагнеровцам» он назвал «операцией «Бурба» и напомнил, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба участвовал в разгоне Майдана. Также Зеленский рассказал, как курировал операцию в Афганистане, когда оттуда эвакуировали украинцев, пишет портал «Strana.news».

Позднее президент Украины сообщил, что начальник ГУР отремонтировал свою государственную резиденцию за 11 млн гривен. «Вы знаете историю, где параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал (дом – Ред.) за 11 миллионов. Он бизнесмен. Все знают, что он занимался таким бизнесом. Получал ту или иную информацию и получал за это деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал», – высказался Зеленский.

Также глава Украины добавил, что «по вагнеровцам сперва «никто не докладывал». По его словам, когда он решил уволить Бурбу, последний предложил захват россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность. Разговор с разведчиком Зеленский передал так: «Турецкие авиалинии»: Эрдоган должен знать? Он говорит: «нет».

При этом Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. «Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули», – высказался он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что глава офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Однако не смог ответить на вопрос: «было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию».

Также президент Украины добавил, что план посадить с ними самолет обманом в Киеве он не одобрил, как авантюрный (так как могли погибнуть мирные граждане»). При этом, по словам Зеленского, Бурба сказал, что «это даже хорошо, что погибнут люди». Однако Зеленский запретил, чтобы не портить отношения с Турцией (самолет был «Турецких авиалиний»).

Слова президента противопоставлены комментарию Бурбы и тому, что написали Bellingcat. По их словам, Зеленский одобрил операцию, а потом (через Ермака) попросил ее перенести на несколько дней. И это же противоречит опубликованным документам, из которых также выходило, что операция одобрена.

Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.

Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Ведомство не исключает и необходимость вызова главы государства Владимира Зеленского.