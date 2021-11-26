Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.

«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.

«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.

Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.