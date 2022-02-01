Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов

Грузовой самолет доставил на Украину из Соединенных Штатов пятую партию вооружения, в частности, боеприпасы, сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Пятая «птица» в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра», – написал Резников на своей странице в соцсети Twitter, сопроводив сообщение фотографией салона грузового самолета с большим количеством ящиков. Министр добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз «оборонного вооружения» из США.

Накануне глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наемниках. Он также обвинил Киев в тайной переброске в Донбасс тяжелого вооружения и техники.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента США Джозефа Байдена за поставку оружия. Первую партию боеприпасов общим весом более 90 тонн Украина получила от США 22 января. Днем позже в Киев доставили второй груз – американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет с летальным вооружением. Кроме того, 28 января Киев получил от Соединенных Штатов 81 тонну боеприпасов разного калибра.

Кроме того, 19 января замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщал, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет. После этого в народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали переброску украинскими силовиками в Донбасс летальных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые Киеву поставила Британия.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал Запад заставить Киев выполнять минские соглашения и перестать поставлять Киеву оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

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