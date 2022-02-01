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Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов
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Грузовой самолет доставил на Украину из Соединенных Штатов пятую партию вооружения, в частности, боеприпасы, сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
«Пятая «птица» в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра», – написал Резников на своей странице в соцсети Twitter, сопроводив сообщение фотографией салона грузового самолета с большим количеством ящиков. Министр добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз «оборонного вооружения» из США.
Накануне глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о прибывающих на Украину под видом инструкторов иностранных наемниках. Он также обвинил Киев в тайной переброске в Донбасс тяжелого вооружения и техники.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента США Джозефа Байдена за поставку оружия. Первую партию боеприпасов общим весом более 90 тонн Украина получила от США 22 января. Днем позже в Киев доставили второй груз – американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет с летальным вооружением. Кроме того, 28 января Киев получил от Соединенных Штатов 81 тонну боеприпасов разного калибра.
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Кроме того, 19 января замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщал, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет. После этого в народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали переброску украинскими силовиками в Донбасс летальных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые Киеву поставила Британия.
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал Запад заставить Киев выполнять минские соглашения и перестать поставлять Киеву оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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СБ ООН проголосовал за заседание по Украине
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.
«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.
«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.
Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.
«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Во Франции объяснили неконкурентоспособность экономики Украины
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Коррупция, «утечка мозгов» и молодых рабочих рук в Россию и на Запад, неспособность Киева привлекать инвестиции и отсутствие возможностей для модернизации делает украинскую промышленность неконкурентоспособной, считает профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.
Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР, передает РИА «Новости».
«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной относительно индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», – сказал Ламбер в беседе с французским изданием Atlantico.
Профессор отметил, что к этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию. В итоге Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул Ламбер.
При этом он выразил мнение, что Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы мешают ее макроэкономическому восстановлению.
Как считает профессор, экономическая слабость Украины толкает жителей восточных областей на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные СМИ не сеять панику, так как это очень дорого обходится Киеву. По словам Зеленского, из-за паники экономика Украины уже потеряла 12,5 млрд долларов, на стабилизацию потребуется 4–5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Соединенные Штаты подставили Украину на миллиарды долларов.
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В Кремле призвали европейцев задуматься о вредоносных действиях США
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Европе необходимо задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он считает, что «в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте», передает ТАСС.
«Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию», – подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной
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Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – пояснил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.
Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
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В Германии увидели снижение напряженности на границе России и Украины
Дипломатия позволила снизить напряженность на границе России с Украиной, заявил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
По его словам, дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе, передает ТАСС.
«Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала», – заявил он.
При этом эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации. По его мнению, единство – это мощный способ произвести впечатление на Россию, поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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В Раде испугались запуска всех энергоблоков АЭС на Украине
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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ему «стало страшно» в связи с запуском на Украине всех имеющихся энергоблоков АЭС.
«Вот теперь стало страшно по-настоящему», – написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6 тыс. МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Напомним, в воскресенье украинский «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС.
В Киеве испугались вторжения России в Чернобыль
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Россия в случае вторжения на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.
Издание пишет, что Чернобыль находится вблизи границы с Белоруссией. Также указывается, что от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке», передает «Рамблер».
«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», – говорится в статье.
Отмечается, что Украина уже усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тыс. пограничников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Небензя назвал мегафонной дипломатией заседание СБ ООН по Украине
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Проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии, заявил перед заседанием постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.
«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности», – цитирует РИА «Новости» Небензю, добавив, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.
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Небензя назвал запрашиваемую встречу «классическим примером мегафонной дипломатии, работой на публику».
«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение», – указал дипломат.
По его словам, паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – заявил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва, в свою очередь, предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель американских обвинений России в «агрессии против Украины».
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Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам
Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС.
Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии.
США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Западные СМИ объяснили, до чего довела США «игра мускулами»
Соединенным Штатам необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией, пишет The New Yorker.
По мнению профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, а также научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт, сложилось особое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент – после развала Советского Союза, передает РИА «Новости».
«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», – отмечает Саротт.
При этом она добавила, что весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» – это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно «играть мускулами». По ее словам, во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».
«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году – столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», – выразила мнение автор статьи.
Также историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия. «Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: «Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, – только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты», – процитировала историк экс-президента США.
Как резюмировала Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Глава ЛНР обвинил Киев в переброске в Донбасс тяжелого вооружения
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Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно «не все видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии – гаубиц и самоходных орудий», – сказал Пасечник в интервью РИА «Новости».
Глава ЛНР подчеркнул, что СММ ОБСЕ ежедневно сообщают, что их беспилотники, при помощи которых наблюдатели миссии мониторят ситуацию в Донбассе, глушатся.
«На той [подконтрольной Киеву] стороне активно работают установки РЭБ. Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха», – пояснил Пасечник.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В прошлую пятницу глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное признание провозглашенных республик Донбасса, указал странам Запада на необходимость заставить Киев выполнять Минские соглашения, заверив, что «тогда все будет в порядке». Говоря о вероятности начала войны, глава российского внешнеполитического ведомства сказал: «Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим».
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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ЕС пригрозил России введением экономических, финансовых, торговых санкций
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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины», сообщил в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», – приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.
При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над санкциями, которые могут лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций». Предприниматель, экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила введения санкций против «Северного потока – 2». Британия и ЕС также занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь
Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны Украины.
«Украинское военное ведомство информировало Rzeczpospolita о том, что Киев получил от польского министерства национальной обороны предложение безвозмездной военно-технической помощи», – передает РИА «Новости» сообщение издание.
В интервью изданию министр обороны Украины Алексей Резников напрямую не подтвердил эту информацию, но заявил, что «важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить».
Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
Киев отреагировал на сообщения о «трениях» в отношениях с Вашингтоном
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Посол Украины в США Оксана Маркарова отвергла появившиеся ранее в американских СМИ сообщения о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность из-за разногласий по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
«Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», – передает ТАСС слова Маркаровой в эфире телеканала CBS. «Наши отношения, особенно в последний год, были на самом высоком уровне за последние, я бы сказала, 30 лет», – добавила она.
Ранее сообщалось, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала другого информационного пространства 12,5 млрд долларов вывели с Украины. Украина не может справиться с такими вызовами, из госрезервов стабилизируется национальная валюта, поэтому это очень дорого стоит для Украины.
В пятницу украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились.
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Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности. При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Напомним, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.