Песков назвал поставки оружия Киеву одной из причин напряженности вокруг Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к тому, что ситуация на Украине является напряженной.

«Что касается напряженной обстановки на Украине – она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москве хотелось бы, чтобы на этот факт обратили внимание визави России, в том числе в Германии.

«И об этом мы хотели бы, чтобы наши визави в том числе в Германии тоже обращали внимание. А отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас, и мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», – цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Украина хочет, чтобы Германия «в кратчайшие сроки» передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта «политическая линия остается неизменной». Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.

Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Германия же заявила, что сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах».

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