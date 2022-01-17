Германия предложила помощь Украине в борьбе с хакерскими атаками

Германия предложила конкретную помощь Украине в борьбе с хакерскими атаками, заявил представитель МВД ФРГ Андреа Зассе.

«Как стало известно СМИ, произошла хакерская атака на Украину, и тут Германия также сигнализировала о своей готовности к поддержке очень конкретно, как и другие европейские партнеры. В настоящее время проверяется, как помочь Украине наилучшим способом. Но Германия предложила здесь очень конкретную помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя министерства.

По его словам, Германия сохраняет рестриктивную позицию по продаже оружия Украине, «оказывая поддержку в других сферах», передает ТАСС.

«Позиция правительства – рестриктивная политика по продаже вооружений. Наша позиция по этому вопросу не изменилась», – сказала она.

Зассе отметила, что данная тема, а именно «различные взгляды» на данный вопрос, наверняка обсуждается во время визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев.

Ранее министерство цифровой трансформации Украины заявило, что все указывает на якобы «причастность России» к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».