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В Минцифры Украины указали на «причастность России» к кибератакам на госсайты
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Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность России к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.
«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».
В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
Российские блогеры отреагировали на инцидент с «порванным Бандерой»
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В Тернополе ветер разорвал баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степана Бандеры. Российские блогеры прокомментировали этот инцидент.
«Тернополь. Ветер на службе ФСБ разорвал Бандеру», – написал в Telegram российский журналист и политолог Армен Гаспарян.
«Удивительного персонажа наши себе на Украине в качестве символа нации. Террорист, убийца, сподвижник Гитлера, казалось бы, что может быть хуже? Но нет – настаивают именно на нем. В противовес, надо полагать, Богдану Хмельницкому, который выбрал альянс с Россией. Хоть бы кого другого разыскали. Но – нет. Настаивают на этом. А все от бедности ума и бедности истории», – написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
«Как иронично. Порванный рот у Бандеры», – написал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».
«Ваш Бандера порвался. Следующего не несите», – прокомментировал журналист Макс Назаров, репост его записи сделал телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее в ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
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Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
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Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
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Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
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Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
«Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России», – сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
По словам экс-парламентария, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Американская пресса своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов, сделать Украину зависимой от западных кредитов, чтобы уничтожить ее экономику.
Сейчас американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летальным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
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Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
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На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Генерал СБУ обвинил США в нагнетании ситуации против России
У Москвы нет желания воевать с Киевом, ситуацию в медиа нагнетают из США, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк
«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет – <...> вести полномасштабную войну против Украины», – заявил генерал эфире телеканала «Украина-24», передает ТАСС.
По мнению офицера, российский народ такие действия не поддержал бы.
Он обратил внимание и на периодичность таких заявлений со стороны Запада. «Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.
Американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине, считает генерал.
«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», –пояснил Вовк.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР
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Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине и раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.
Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии. В то же время Кличко выразил обеспокоенность тем, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По его мнению, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента Владимира Путина. «Эту позицию трудно понять», – передает Deutsche Welle слова украинского политика.
Кличко раскритиковал проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. Он назвал это «ударом в лицо».
Политик заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, а возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов.
Напомним, на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
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Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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