|
|
Нуланд усмотрела в кибератаке на Украине «старые добрые российские методы»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью Financial Times высказала мнение, что недавняя кибератака на сайты украинских министерств якобы напоминает «старые добрые российские методы».
«Я не готова в настоящий момент говорить о том, кто причастен. Я просто скажу, что это старые добрые российские методы, которые (применялись) по всему миру», – передает ТАСС ее размышления.
Ранее Соединенные Штаты и их союзники выразили такую обеспокоенность кибератакой на сайты украинских министерств, что предложили свою помощь Киеву по этому поводу.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Эксперт: Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания военного альянса
|
|
«На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее в МИД РФ сообщили о планах российского лидера провести «инвентаризацию» диалога с Тегераном.
«Теоретически Тегеран ничего не ограничивает от вступления в военный союз с Москвой, хотя сделать на практике это будет непросто. Закон запрещает размещение на иранской территории любых иностранных войск. Однако прямого запрета на членство в военных блоках нет – и этот факт наверняка будет учитываться в ходе беседы Путина и Раиси», – прогнозирует гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Перемены в геополитической реальности могут подтолкнуть обе стороны к сближению в оборонной сфере, полагает эксперт. «Чтобы сообща ограничить в Евразии действия американцев, которые, образно говоря, расталкивают всех локтями, Москва может сделать интересное предложение Тегерану, над которым тот всерьез задумается», – сказал Сафаров.
Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается «под гнетом санкций», добавил аналитик. «За счет помощи Москвы Иран может нивелировать проблемы в военно-техническом плане. Исламская республика имеет законное право обеспечивать свою безопасность – так же, как и Россия уже свободна от всяких международных обязательств в этом смысле. Таким образом, сотрудничество может включать и продажу любого вида современного вооружения, не исключая ракеты», – резюмировал собеседник.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет «инвентаризацию» всей нашей повестки дня».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чуть ли не главной целью визита господина Раиси в Москву, по некоторым данным, является российское оружие. В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по слухам, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США опубликован новый список санкций против России
|
|
Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект о введении новых санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба законодателя.
«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.
В частности, Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства – премьер-министра, главы минобороны и лично Путина – «заблокировать их собственность и визы».
В пресс-службе добавили, что эти же меры предлагаются в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.
Другой мерой предлагается «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении.
Немедленно ввести санкции Рубио требует и против «Северного потока – 2». Кроме того, проект не будет вынесен на отдельное голосование, а, вероятней всего, будет добавлен к другой санкционной инициативе, исходящей от сенатора-демократа Роберта Менендеса. Инициативы во многом перекликаются, например оба сенатора предлагают санкции против российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT.
Рубио предлагает ввести санкции, «если Россия нарушит территориальную целостность Украины», Менендес – «для сдерживания российской агрессии против Украины». Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2» накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
В пятницу в Минфине заявили, что Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Кроме того, глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы сравнили свои города с российскими
|
|
Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».
«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.
«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.
«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.
«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.
Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.
«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».
Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.
Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
|
|
Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
|
|
Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
|
|
Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
|
|
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией
|
|
Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога, заявили в госдепартаменте США.
«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», – приводит ТАСС текст письменного заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
-
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский журналист обвинил США в лицемерии при диалоге с Москвой
|
|
Подход властей США во внешней политике всегда строился на принципах влияния, но если этим же пользуются власти других стран ради своей безопасности, то США это осуждают, заявил автор газеты The New York Times.
Журналист Питер Бейнарт назвал американских политиков лицемерными, так как на фоне переговоров с Москвой по гарантиям безопасности Штаты продолжают соблюдать «доктрину Монро».
«США проводят политику «сфер влияния» в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты «должны рассматривать любые попытки» иностранных держав «распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бейнарта.
Автор подчеркнул, что чиновники из Белого дома часто ссылаются на доктрину Монро, считая ее актуальной до сих пор, а «люди Джо Байдена» не стремятся прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов США. В пример он привел эмбарго против Кубы.
Говоря о переговорах с Москвой, а также урегулировании украинского кризиса Бейнарт сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики.
«И нам стоит проглотить сделку, которая молчаливо признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы добиться этих приоритетов, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом вето», – резюмировал он.
Напомним, МИД опубликовал в конце декабря проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
|
|
Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Задержание хакеров REvil – хорошая новость для переговоров США и РФ
|
|
«Поимка хакерской группировки REvil – это хорошая новость, особенно после жестких переговоров с США» – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее ФСБ после обращения американских властей задержала в России группу киберпреступников, известную как REvil.
«Не знаю, совпало ли так, что их поймали вскоре после контактов по гарантиям безопасности между Россией и США, но это неплохой пример того, как мы можем и должны взаимодействовать», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, это важно в контексте того, что по итогам переговоров «всем стало тревожно». «Результат был ожидаем – четкое обозначение своих позиций и признание ряда пробелов», – сказал собеседник.
«Но даже если общие отношения у нас не очень, преступников, ясное дело, все равно надо хватать. Они точно не Ассанж и не Сноуден. Это мерзавцы, с которыми надо разбираться. Если в этом вопросе есть международная кооперация, это хорошо», – добавил он.
Дробницкий призвал не усматривать в произошедшем «духа Женевы», поскольку все может обстоять гораздо проще. «Скорее всего, американцы просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Нам часто говорили: «Вот – русские хакеры у вас, наведите порядок!». Мы отвечали: «Материал на них дайте?». Тишина. Проходит время. Американцы опять: «Все рухнуло – хакеры ваши снова что-то взломали, ну будьте же ответственными!». Еще раз выходят наши силовики, дипломаты: «Ну вы документы-то предоставьте». Судя по всему, наконец-то их донесли», – пояснил политолог.
«А документы – уже часть доказательной базы, то есть появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия. Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к киберугрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно выскажется на эту тему. Отсюда международная кооперация, ведь работать вслепую, без документов, очень сложно», – добавил он.
«Так что нельзя сказать, что ФСБ в этом плане пошла навстречу Вашингтону. Безусловно, поимка этих хакеров – сенсация, но не более, чем тот случай, когда США помогли нам предотвратить теракт в Петербурге», – резюмировал Дробницкий.
В пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
Основанием для разгрома банды стало обращение властей США, которые сумели выявить одного из их лидеров, уточнили в ФСБ. Прошлой осенью ФБР объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого обвиняли в причастности к кибератакам и отмыванию денег.
Деятельность REvil в США стала предметом разговора президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2020 года в Женеве. А в начале июля этого годаБайден во время телефонной беседы с Путиным тоже поднимал тему кибербезопасности и говорил о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты REvil оказались отключены.
Хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой»), по версии американской прессы, это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией». Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире свершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.
Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме: сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали поддержать Европу в случае срыва поставок газа из России
|
|
Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», сообщил один из источников Reuters.
По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», передает РИА «Новости».
-
Как заявили источники Reuters, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии мало топлива для замещения больших объемов импорта из России. После этого «Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», сообщил один из источников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Флаг Украины порвало ветром напополам в Харькове
В ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
«Тревожный знак», – отмечает Telegram-канал «Украина.ру».
«В Харькове порвало прапор. Всюду знаки», – прокомментировал в Telegram военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Ранее жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД