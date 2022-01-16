В Кремле заявили о непричастности России к кибератакам на Украину

Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило американское издание The Hill.

«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Мы слышали обвинения против России, что Россия стоит за этим. Но доказательств предоставлено не было. Мы рассматриваем [это] как продолжение других бездоказательных обвинений против России», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», – обратил внимание Песков.

Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».