Силы территориальной обороны Украины сформировали на 70%

Формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Сформировано 70% штата мирного времени», – приводит слова Маляр ТАСС. Она также сообщила, что в прошлую субботу Силы территориальной обороны Украины провели учения.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что руководящий состав Сил территориальной обороны Украины сформирован на 70-80%. «Руководство [Сил территориальной обороны] сформировано на 70-80%», – заявил Данилов в эфире телеканала ICTV.

Комментируя в целом обстановку с безопасностью на Украине и в том числе на границе с Россией, Данилов заверил, что Украина контролирует ситуацию и знает, что делать. По его мнению, количество российских военных, которые Киев наблюдает вблизи своей границы, не свидетельствует о той угрозе, о которой сообщают на Западе. «На сегодняшний день около наших границ 120 тыс. российских военных. Могу сказать, что этого недостаточно для той операции, о которой все говорят», – уверен секретарь СНБО.

В прошлый вторник бывший глава МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев предупредил, что развертывание Сил территориальной обороны под предлогом защиты от российского «вторжения» опасно для самой Украины, потому что страна развалится на многочисленные подобия княжеств, которые будут враждовать между собой.

«Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война – они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал», – заявил экс-глава МВД Украины.

Напомним, 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Командующим Силами терробороны был назначен генерал Юрий Галушкин. Формирование СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу. 14 января в Раде сообщили о решении выдать Силам территориальной обороны Украины оружие.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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