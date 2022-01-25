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На Украине предрекли развал страны на удельные княжества
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Развертывание территориальной обороны из-за угрозы российского «вторжения» станет опасным для самой Украины, потому что страна развалится на многочисленные подобия княжеств, заявил бывший глава МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев.
По его словам, это может привести к тому, что Украина развалится и превратится в государство с многочисленными подобиями княжеств, которые будут враждовать между собой, передает РИА «Новости».
«Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война – они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал», – отметил он.
Ранее командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может «захватить» восемь регионов на востоке страны.
Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.
Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.
«Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует телеграм-канал «Пул N3».
Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.
«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.
«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров. «Не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – заявил глава Чечни.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
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США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
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По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Немцы жестко ответили Кличко на обвинения в предательстве
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Читатели издания Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес главы Киева Виталия Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Накануне мэр Киева в статье для Bild упрекнул Берлин в предательстве Киева. Кличко заявил, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Читатели Der Spiegel выступили с резкой критикой в адрес украинского политика.
«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести», – написал Betterman.
«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток – 2» или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу», – подчеркнул Kleiner_Olaf.
Комментатор с ником Bbz отметил, что Берлин долгое время оказывал поддержку Киеву, но столкнулся с неблагодарностью. «Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению», – заявил он.
«Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией», – написал он.
Читатель, подписанный как MrSpoc, сообщил, что ФРГ ничего не должна украинской стороне. Он напомнил, что Киев не состоит ни в Североатлантическом альянсе, ни в Европейском союзе. «С Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» – задался он вопросом.
Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
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В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
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В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе отозван из Рады
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Решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Украину, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Как сообщала «Европейская правда» в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата. Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
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В Госдуме назвали фильмы с Зеленским «политической порнографией»
Первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев предложил убрать фильмы с участием комедийного актера Владимира Зеленского, который сейчас занимает пост президента Украины, из эфира российских телеканалов.
Журавлев заявил в Facebook, что в России показывают «сериалы с Зеленским», а «миллионы наших граждан это смотрят». Журавлев подчеркнул, что «в это же время новостные СМИ сообщают, что Зеленский упорно готовится к войне с Россией». «Мы-то не хотим, но он хочет», – отметил депутат.
Он полагает, что «пора убрать фильмы» с участием Зеленского «из эфира». «Иначе это выходит какая-то политическая порнография с элементами вражеской пропаганды!» – заявил замглавы думского комитета.
Напомним, Зеленский в интервью The Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. В молодости Рейган был актером и в общей сложности снялся в 54 фильмах.
В Газпроме заявили об исторических минимумах запасов газа в ПХГ Европы
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Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах, заявили в компании «Газпром».
Из европейских ПХГ уже отобрано более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон.
«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Конкретно в ПХГ Украины запасы ниже 12 млрд кубометров. В украинских ПХГ уровень газа находится на минимуме. Согласно данным на 22 января, уровень снизился до 12,1 млрд кубометров, что на 44,6% ниже, чем в 2021 году.
«А на сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд кубометров», – подчеркнули в Газпроме.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», так как отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Зеленский заявил о необходимости внешней разведке Украины переходить в наступление
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась противостоять внешней агрессии и что настала пора переходить к наступательным действиям, чтобы отстоять национальные интересы.
«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка... Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», – заявил Зеленский, на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.
Президент отметил, что информация о планах противника – залог принятия правильных решений.
«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству», – сказал Зеленский.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Глава МИД Германии призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»
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Странам Запада необходимо дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине, не смешивая при этом ее территорию с территорией стран НАТО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета ЕС.
«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», – передает ее слова ТАСС.
Бербок добавила, что Германия сохраняет дипприсутствие на Украине.
«Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнерами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог», – сказала министр ФРГ.
По ее словам, в случае «любой формы агрессии» со стороны России в отношении Украины последует «ясный ответ» ЕС и США.
При этом Берлин готов к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность сотрудников посольства, чья безопасность «имеет высший приоритет». Бербок отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. «Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине
В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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Киев перебросил РСЗО и танковые соединения в Донбасс
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения, сообщила народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили, что Киев активно стягивает в регион «вооружение для формирования ударных групп». Уже «зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», передает РИА «Новости».
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Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Германия уведомила Киев о намерении начать эвакуацию дипломатов
Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию – США, Великобритания, Австралия и Германия», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.
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Ранее сообщалось, что власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за возможного обострения ситуации, австралийским гражданам советуют покинуть страну.
Также сообщалось, что Франция, Британия и США эвакуируют своих дипломатов или только их семьи с Украины.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Позже Боррель заявил, что главы МИД ЕС сошлись во мнении, что сейчас нет необходимости в каких-либо мерах, связанных с эвакуацией сотрудников дипмиссий с Украины.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
Украинский генерал испугался «захвата» Россией восьми восточных регионов
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В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может «захватить» восемь регионов на востоке страны, заявил командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
По его словам, речь в том числе идет о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Павлюк заявил, что такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Черному морю, передает РИА «Новости».
Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны «находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году».
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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение России», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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