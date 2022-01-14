|
|
Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
|
|
«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
|
|
На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
|
|
В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР
|
|
Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине и раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.
Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии. В то же время Кличко выразил обеспокоенность тем, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По его мнению, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента Владимира Путина. «Эту позицию трудно понять», – передает Deutsche Welle слова украинского политика.
Кличко раскритиковал проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. Он назвал это «ударом в лицо».
Политик заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, а возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов.
Напомним, на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
Установлена связь с украинским спутником в космосе
Связь с украинским спутником «Сич-2-30» установлена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что украинский спутник вывели в космос впервые за десять лет.
Зеленский сообщил, что «Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи» со спутником. Как сообщил Зеленский, «с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме».
Спутник будет интегрирован в программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus. Его собираются использовать для сбора данных, которые должны помочь украинским аграриям, картографам, работникам сфер лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, а также при мониторинге чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, передает ТАСС.
Зеленский считает, что данный проект «будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира». По его мнению, аэрокосмическая отрасль «будет визитной карточкой» Украины.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский Госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
В Госбюро расследований Украины заявили о перекрестном допросе Порошенко и Медведчука
Следователи Государственного бюро расследований могут провести перекрестный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявила 14 января советник по вопросам коммуникации госбюро расследований Татьяна Сапьян.
Допрос будет касаться дела о поставках угля из Донбасса.
«Соответственно, если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых лиц», – сказала Сапьян на брифинге, комментируя вопрос о возможности проведения перекрестного допроса, передает РИА «Новости».
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину
|
|
Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО является частью концепции сдерживания России, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Келина спросили, зачем НАТО нужна Украина. Он ответил, что в рамках концепции сдерживания, на которую Запад тратит «огромные средства», есть «политическое, экономическое сдерживание», а есть «военные формы». По словам посла, «через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Он заявил, что российская сторона на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание – контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями. Перед Россией «стоят совсем другие вызовы», например, климатические и террористические, но «приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», сказал он.
Напомним, Келин заявил, что Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны Украины на видео объединило «Somebody to Love» и стрельбу из Javelin
Украинское минобороны опубликовало видеозапись тренировок военных с использованием американских ПТРК Javelin.
На видео показано, как украинские военные применяют Javelin и поражают условные цели, передает РИА «Новости».
Видео сопровождается песней «Somebody to Love» Jefferson Airplane/The Great Society.
Напомним, штаб украинской операции Объединенных сил в Донбассе подтвердил в декабре, что состоялись первые учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в регионе.
На Украине назвали условие «вытирания ног» Россией о США
Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов заявил в колонке для «Главреда», что «Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее (...) если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», передает РИА «Новости».
По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене, а потому Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.
Ранее на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о «сговоре» Байдена с Россией по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку – 2», считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.
Минин пишет в своей авторской колонке, что, на его взгляд, участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для «отвода глаз» от содействия американского лидера открытию трубопровода, передает РИА «Новости».
«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях – дымовая завеса, чтоб не дать (повода) обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку – 2», – допустил он.
Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.
«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», – заключил замглавреда.
Напомним, сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода. Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект о санкциях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нацсовет Украины по ТВ возмутился «советчиной» в новогоднем эфире
Мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря и 1 января выявил «разочаровывающее» количество русскоязычного контента, заявил нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.
Глава нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что «общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, до сих пор считающее, что советчина до сих пор в голове у зрителей», передает «Укринформ».
Член нацсовета Максим Оноприенко заявил о возмущении и разочаровании «таким количеством русскоговорящего наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников». По его утверждению, это «позиция не только нацсовета и общества». «Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно», – приводит его слова РИА «Новости».
Оноприенко не стал называть конкретные каналы, но заявил, что к ним применят предусмотренные законодательством «мероприятия». Он сказал, что «мониторинг очень объемный и очень основательный», в связи с чем требуется «еще немного времени». Оноприенко заверил, что «все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены».
По его словам, «сейчас понятно, что наличие такого количества русскоязычного контента 31-го и 1-го числа действительно неприемлемо». «И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться «скармливать» им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент», – сказал он.
Напомним, в декабре сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне.
Киев решил отремонтировать и модернизировать фрегат «Гетман Сагайдачный»
С минобороны Украины заключен контракт на ремонт и модернизацию флагмана ВМС страны – противолодочного фрегата «Гетман Сагайдачный», сообщил «Укроборонпром».
Контракт с ведомством заключило входящее в «Укроборонпром» госпредприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения». Отмечается, что контракт заключен в конце 2021 года. Ремонтно-модернизационные работы планируется провести в несколько этапов – от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации, передает ТАСС.
Директор – генконструктор «Опытно-проектного центра кораблестроения» Вадим Борисов сообщил, что «работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины», поэтому центр «кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны».
Напомним, флагман ВМСУ – фрегат, а по сути пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Гетман Сагайдачный» – находится в перманентном ремонте, и, по оценке экспертов, фактически небоеспособен.
Зеленский и Алиев обсудили создание транспортного коридора между странами
Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия.
«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию», – цитирует Зеленского ТАСС.
По его словам, страны должны развивать транзитный потенциал, создавать современную инфраструктуру. Для этого нужно начать сотрудничество в сфере международных автомобильных, железнодорожных перевозок и авиации.
Также Зеленский сообщил, что он договорился Алиевым провести заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В Киеве и ранее заявляли, что заинтересованы в транспортном потенциале сотрудничества между странами. Речь шла об активизации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.
Отметим, что нынешний визит Алиева на Украину стал первым после избрания Зеленского президентом.
В офисе Зеленского заявили о готовности Украины стать членом НАТО
Украина готова вступить в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», – сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев ждет конкретные требования для членства, отметив, что вступление в НАТО для страны – вопрос жизни и смерти.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и недопустимость присоединения к альянсу Украины.