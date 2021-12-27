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Мэр Киева Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны столицы
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Система территориальной обороны Киева должна быть развернута в ближайшее время, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Кличко провел совещание по безопасности с участием руководителей департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооруженных сил Украины.
«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», – цитирует Кличко официальный портал Киева, передает ТАСС.
По его словам, «в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время». «В январе в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же сейчас идет набор резервистов в бригады территориальной обороны», – уточнил мэр.
Кличко подчеркнул, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры требуют особого внимания. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации их возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.
В пятницу агентство Bloomberg выступило с заявлением о том, что Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».
Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.
«Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.
Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Газетам на Украине пришлось отказываться от русскоязычных версий
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Из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий, сообщают СМИ.
Как пишет «Страна.ua», к этому их вынуждает требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которое начнет действовать с 16 января. Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий»,– сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.
Шарий: Кроссворды на мове разгадывают только читатели трудов Бандеры
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«Новые языковые требования Киева к газетам и журналам – это выстрел Украины себе в ногу, поскольку они ударят по издателям», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее стало известно, что с января на Украине все печатные СМИ должны будут выпускать половину тиража на мове.
«Я не верю в то, что газеты переведут на мову половину тиражей. Ряд изданий и раньше дублировал тиражи на украинском языке. Например, журнал «Здоровье» и некоторые женские журналы. Исследования рынка показывают, что украинские версии тиражей почти в полном объеме возвращаются обратно, поскольку их не покупают», – сказал украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
По его словам, в быту не менее 80% граждан Украины говорят и читают на русском. Эксперт пояснил: даже подавляющее большинство тех, кто в СМИ ратует за популяризацию мовы, вне эфиров говорят исключительно на русском.
«Что касается кроссвордов на мове – может, они где-то и продаются, хотя я не припомню такого. Но те, кто разгадывают кроссворды на украинском языке, как правило, заняты прочтением трудов Степана Бандеры. И таких на Украине меньшинство», – отметил собеседник.
Шарий выразил претензии и к контенту, который делается на украинском языке. «Это, как правило, информационные поводы типа «Дівчина провалилася в навоз». Поэтому я читаю и смотрю СМИ на русском», – сказал он.
Политик спрогнозировал, что вступление в силу новых норм ударит по издателям. «Никто не будет покупать и читать печатные СМИ на украинском языке. Следовательно, это очередной выстрел Украины себе в ногу. Никаких других эффектов власти не добьются», – пояснил собеседник.
Шарий также привел в пример Каталонию, где все спокойно говорят и на испанском, и на каталонском языке. «Со стороны властей на граждан нет никакого давления. И это отличный подход к языковой политике. А украинский случай – это пример того, как не надо делать. Переводом газет на мову вы не заставите людей отказаться от русского языка», – резюмировал собеседник.
Как ранее сообщала «Страна.ua», из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий. Требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке начнет действовать с 16 января.
Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», – сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
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Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Экс-глава МИД Украины счел невозможной «большую войну» с Россией
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
«Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на сто процентов невозможен, но масштабные военные провокации – да, возможны», – цитирует ТАСС Климкина.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил цель присутствия британских военных на Украине
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Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков. Фактически мы видим новую Крымскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя сообщения СМИ о присутствии британских военных на территории Украины.
«После выхода из Евросоюза Лондон решил актуализировать себя в мировой повестке через Киев и не только. Поэтому он укрепляет Украину, предоставляя ей кредиты, проводит совместные военные учения, передает разные ресурсы», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
Тем самым Соединенное Королевство преследует свои геополитические цели, считает собеседник. «Все это необходимо для того, чтобы ослабить российское влияние в регионе и достигнуть такой ситуации, при которой можно будет либо вернуть Крым Украине, либо хотя бы «вынести» его из-под контроля Москвы», – пояснил он.
«Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков, в том числе Турции и стран Балканского полуострова. Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», – уточнил Бортник.
«Поэтому для Лондона Украина – важный инструмент ограничения возможностей Москвы, которую британцы считают своим геополитическим конкурентом. Влияние на Киев позволит им занять в этой сфере место других европейских стран и в какой-то мере даже США», – добавил политолог.
Комментируя сообщения прессы и отставных офицеров о присутствии британских военных на Украине, Бортник объяснил, что парламент страны ежегодно дает разрешение на допуск иностранных вооруженных сил в рамках учений. «В этих целях у нас постоянно находятся солдаты из Британии и США. Ничего удивительного в этом нет», – заверил Бортник.
Накануне британская газета Daily Express сообщила
, что Лондон готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – говорится в статье издания.
По его данным, основная часть британских сил находится в городе Яворов Львовской области, в Киеве расположена небольшая группа офицеров штаба. Источники газеты отметили, что военнослужащие должны направиться к границе с Польшей, если произойдет чрезвычайная ситуация. В случае ЧС приказ об эвакуации должен отдать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.
На прошлой неделе бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также рассказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко объяснил активность иностранных специалистов на Украине. Собеседник связал это с прошлогодними контактами Лондона и Киева: в октябре 2020-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6».
По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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СМИ: Верка Сердючка могла стать президентом Украины
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Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы, рассказала журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24».
«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», – приводит РИА «Новости» слова Бацман.
Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.
«Он сказал: «Я хочу сохранить себя». Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», – добавила Бацман.
Кроме того, она также считает, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.
На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падеж частиц?» – написала Захарова в Telegram.
Ранее бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении.
Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
ВСУ разместили бронетехнику у домов на линии соприкосновения в Донбассе
Подразделения Вооруженных сил Украины разместили бронетехнику вблизи жилых домов а линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено размещение МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи жилого района населенного пункта Новозвановка», – цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.
Отмечается, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.
Накануне народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе, погибли двое украинских военных.
Напомним, в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.
Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
«В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «большого воровства», не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена», – цитирует его ТАСС.
Экс-президент добавил, что прежде Украина никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Кремль спросили о введении «самых сильных» санкций против России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-президента США Камалы Харрис, пообещавшей ввести против России санкции, которых еще не было.
«До нее это уже несколько раз обещал господин Байден (президент США Джо Байден)», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР «в любой день»
Украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, у Киева «к обмену готовы почти 60 граждан», сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что украинская «свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы почти 60 граждан». «Я уже не говорю, что нормандские и минские соглашения предусматривают формулу обмена «всех на всех» и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять. Мы указываем беременных женщин, которые находятся в исправительных учреждениях, которым там точно не место», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Он заявил, что также речь идет о «многих людях с тяжелыми заболеваниями, для них вообще каждый час – пытка находиться в тех условиях». «И мы говорим: давайте обменяем, ведь их отдача нам никак не влияет ни на боеспособность, это просто жест гуманности», – сказал он, добавив, что обмен можно произвести «в любой день»
Как утверждает Арестович, в ДНР и ЛНР «на это не идут, привязывая все к политическим разменам». По его словам, «это та же самая история торговли людьми ради политики». Он считает, что ситуация может измениться после привлечения США к переговорам. Арестович заявил, что Вашингтон «де-факто активно в них уже участвует, выступая медиатором нормандского процесса, но как бы за скобками».
Арестович сказал, что «по количеству контактов официального Вашингтона с Москвой, Берлином, Парижем и Киевом видно, что переговоры идут, и идут достаточно серьезно». «Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере – открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных - мы посмотрим», – заявил он, добавив, что «надежда остается».
Напомним, в декабре Арестович заявил, что Киев хотел обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получил отказ. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля, Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20. В 2021 году обменов не проводили.
Украинские депутаты подрались из-за конфликта на дороге
В украинском Бердянске два депутата подрались в результате дорожного конфликта, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.
«Мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным местных СМИ, один из участников драки обратился в больницу с травмами лица. Потерпевший заявил, что его избили несколько человек в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, а затем скрылись.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).
Ранее депутаты от фракций президентской партии «Слуга народа» и партии «Батькивщина» Николай Сольский и Вадим Ивченко устроили драку на пленарном заседании Верховной рады.