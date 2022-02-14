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14 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

Американские подводные лодки – частые гости у российских берегов U.S. Navy
Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот – американская атомная подлодка не только вплотную подошла к противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах? Подробности...
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Лондон запустил обнуление планов Украины о членстве в НАТО

Посол Украины в Лондоне допустил возможный отказ Киева от членства в НАТО, однако затем передумал Serg Glovny/ZUMA/
Global Look Press
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что общего у ковида и вторжения на Украину

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Кризис не стремится к разрешению, как это происходило с историческими кризисами, а идет к рутинизации. Превращается в новую норму. Подробности...

Иран начал побеждать США

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Фархад Ибрагимов, Эксперт дискуссионного клуба Валдай, политолог
Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой. Подробности...

Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...
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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Умерла актриса Евгения Брик

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    Лондон запустил обнуление планов Украины о членстве в НАТО

    Посол Украины в Лондоне допустил возможный отказ Киева от членства в НАТО, однако затем передумал
    		   14 февраля 2022, 14:50
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России?

    Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. «Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС

    На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что это «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.

    В офисе Зеленского тут же потребовали от посла объяснить, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».

    В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил Хиппи. Однако позже Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев готов пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, но об отказе от членства в НАТО речи не идет.

    Посол уточнил, что имел в виду иные двусторонние соглашения с Великобританией и США. «Прямо сейчас мы не входим в НАТО, и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей конституции», – приводит ТАСС слова Пристайко. «Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО, мы говорим о том, что сейчас мы не в семье НАТО, поэтому мы должны искать что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США», – отметил дипломат.

    Тем временем экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован заявлением посла и требует его отставки. При этом Порошенко, видимо, забыл о том, что в период его президентства Пристайко работал на должности замглавы МИД, а затем Порошенко своим указом назначил его главой миссии Украины при НАТО. 

    При этом в Кремле заметили, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к стабилизации обстановки в регионе и «формулированию более значимого ответа на российские озабоченности» по гарантиям безопасности. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что концепция Киева относительно вхождения в НАТО вряд ли изменится. 

    «Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы пойти на такой шаг, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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    «Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».

    «А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – прогнозирует Погребинский.

    «Выбор Западом источника для вынесения в публичное пространство идеи об отказе Украины от членства в НАТО означает, что сам дискурс становится легитимным среди украинских властей», – указал в свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «Идея была озвучена из уст не какого-нибудь маргинального эксперта, а посла Киева в Великобритании – второй по значимости стране в НАТО. Это значит, что автором заявления является именно Запад. Судя по всему, он указал Киеву на бесперспективность притязаний на членство в альянсе, предложив заменить их другими формами сотрудничества, например – по модели партнерства США и Японии», – детализировал аналитик.

    «Еще одним доказательством как минимум совместного авторства этой идеи является то, что предложение поддержал замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи, – добавил Кортунов. – Это можно считать очень позитивным сигналом».

    В этой связи политолог спрогнозировал, что Киев будет торговаться с Западом о том, какие преференции он сможет получить вместо попыток попасть в члены альянса. Собеседник также обратил внимание на то, что в этой теме играет важную роль и личность главы украинского диппредставительства в Лондоне.

    «Я недавно участвовал в одной программе Би-би-си с Пристайко. Надо сказать, он производит впечатление разумного человека, в отличие от глав некоторых других украинских диппредставительств, например – посла в Берлине Мельника. Запад выбрал Пристайко для озвучивания такого важного тезиса, в том числе и ввиду нормальной репутации дипломата», – отметил собеседник.

    Кортунов добавил, что цель этого заявления – разрядить обстановку вокруг темы о «возможном нападении» России на Украину, а также создать более благоприятный фон для продолжения диалога Россия – США по гарантиям безопасности НАТО. «Ну и, очевидно, Вашингтон, Лондон и Киев испугались, что война с Россией может действительно начаться, а это не соответствует ничьим интересам», – заключил эксперт.

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