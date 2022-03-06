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Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

Рынки готовятся к эмбарго российских нефти и газа Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию – отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?  Подробности...
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Какие страны будут признаны недругами России

Россия начинает выстраивать отношения со странами в соответствии с новой реальностью Kremlin Pool/Global Look Press
Власти России по поручению Владимира Путина составляют список недружественных стран. Впервые такая формулировка прозвучала год назад и стала ответом на санкции Запада и развязанные им дипломатические скандалы. Тогда недругами были признаны США с Чехией. Однако новый список не будет иметь с прежним ничего общего, говорят эксперты. За последние десять дней миропорядок изменился и Россия будет иначе выстраивать отношения с западным миром. Подробности...
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Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
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Украина оправдает военное поражение «предательством» НАТО

Евроатлантическая поддержка Украины оказалась фикцией Zuma/ТАСС
Зеленский признался, что обманулся в своих надеждах относительно НАТО: альянс не ввел бесполетную зону над страной, а помог только дизтопливом. С критикой в адрес блока разразился и глава МИД Кулеба. На фоне появившихся сообщений в западных СМИ о планах эвакуировать Зеленского в Польшу для руководства партизанской войной в изгнании, похоже, в военном поражении Украины уже никто не сомневается. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
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Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 8 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Триллер на Запорожской АЭС

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оценивая будущее России, вы скорее:
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    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    Какие страны будут признаны недругами России

    Россия начинает выстраивать отношения со странами в соответствии с новой реальностью
    		   6 марта 2022, 15:58
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Власти России по поручению Владимира Путина составляют список недружественных стран. Впервые такая формулировка прозвучала год назад и стала ответом на санкции Запада и развязанные им дипломатические скандалы. Тогда недругами были признаны США с Чехией. Однако новый список не будет иметь с прежним ничего общего, говорят эксперты. За последние десять дней миропорядок изменился и Россия будет иначе выстраивать отношения с западным миром.

    В течение двух дней правительство должно определить список недружественных России государств. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Это те страны, которые совершили недружественные действия в отношении «Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц».

    Президент также временно разрешил российским организациям выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях, а не в иностранной валюте. Выплаты возможны в «ином порядке», который определяют Центробанк (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в указе. Мера распространяется на обязательства в размере более 10 млн рублей в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.

    В мае прошлого года правительство уже утверждало список недружественных стран. В нем оказались США и Чехия. Это был ответ на высылку российских дипломатов из США (тогда Вашингтон решил выслать десять дипломатов) и разгоревшийся дипломатический скандал между Москвой и Прагой после обвинения российских спецслужб якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, обвинив их в работе на разведку. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, разрешив оставить пять дипломатов.

    После попадания в список США и Чехия были ограничены в возможностях нанимать российских граждан и граждан третьих стран для работы в своих диппредставительствах на территории РФ.

    Судя по всему, новый список недружественных стран заметно расширится. Сразу после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик страны Запада во главе с США начали вводить различные санкции. Так называемый первый пакет санкций распространялся не только на ДНР и ЛНР, но и крупные российские банки, депутатов Госдумы, различные предприятия. С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины поток санкций усилился, его назвали вторым пакетом (ограничения касались более сотни физлиц, различных финансовых ограничений и закрытия воздушного пространства для российской авиации).

    Одновременно происходило повсеместное отстранение российских и белорусских спортсменов от участия во многих соревнованиях, из России переносилось проведение различных спортивныех мероприятий, в том числе фианал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге. Национальную сборную по футболу отстранили от участия в международных чемпионатах, а клубы РПЛ убрали из Европы.

    Санкции затронули даже кошек, которым запретили участвовать в международных выставках под эгидой Международной федерации кошек (FIFE). Затем был сформирован третий пакет по заморозке резервов ЦБ РФ, а также отключения нескольких крупных банков от системы денежных переводов SWIFT.

    Политолог Марат Баширов подчеркивает, что новый список не будет иметь ничего общего с уже существующим, в котором находятся США и Чехия. «Сейчас совершенно ясно, что все мы находимся в новом мире. То, что было десять дней назад и сегодня – это два разных мира», – пояснил эксперт.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов согласен, что новый список будет иным. «Мы должны учитывать, что есть некоторые общие параметры западных санкций, есть дисциплина внутри Европейского союза. Тогда надо будет решать: либо вносить все страны ЕС, вынужденные следовать этой дисциплине, либо вносить только отдельные страны, которые идут дальше всех в своем негативном отношении к России. Некоторые страны помимо общих санкций вводят дополнительные ограничения, преследуют деятелей российской культуры, чинят препятствия для студентов», – говорит Кортунов.

    По словам Баширова, в новом списке в первую очередь должны оказаться страны, «из которых сделали форпосты против нашей страны, против мира», которые, «откровенно говоря, гадят России». «Не мы же все это начали, не мы же хотели всей этой истории на Украине. Поэтому список год назад и сегодня – это два разных списка. Сегодня недружественные государства – это фактически государства, которые атакуют Российскую Федерацию, а тогда это были всего лишь санкции», – подчеркнул собеседник. 

    Баширов убежден, что первой в список должна попасть Великобритания. «Вполне справедливо внести в этот список Польшу, Чехию и Германию. Именно у ФРГ на сегодняшний день лидирующая роль в Евросоюзе», – считает эксперт.

    Германия, подчеркнул Баширов, «должна сознать свою роль в том, что происходит сегодня». «Это не война между Россией и Украиной. Это процесс, который меняет наш мир с однополярного в многополярный. И у Германии есть очень важная роль. Она может уменьшить негативный эффект от этого перехода», – считает Баширов. 

    Однако политолог предложил воздержаться от внесения в этот список Соединенных Штатов, потому что «это не ответная мера». «Это предупреждение», – убежден эксперт. 

    Кортунов согласен, что при составлении списка в правительстве не будут руководствоваться принципом «один размер для всех». «Есть нюансы в отношении к отдельным американским компаниям, институтам гражданского общества, которые работают на российском направлении.

    Для каждой страны будет отдельный список ограничителей, он будет составляться с учетом российских интересов и перспектив взаимодействия с данной страной.

    Ситуация меняется очень быстро. Возможно, те меры, которые ранее считались избыточно жесткими, теперь будут рассматриваться как необходимые при ответе на создаваемые ограничения России на территории тех или иных стран», – предположил гендиректор Российского совета по международным делам.

    Политолог добавляет, что попадание в список отразится на экономических отношениях, на совместных проектах гуманитарного характера. «Это может повлиять на работу некоммерческих организаций, фондов, СМИ данного государства на территории России. Здесь возможны разные варианты, они будут увязываться с общей политикой антисанкций, которые Россия будет использовать с учетом экономического давления на нее со стороны Запада», – считает Кортунов. 

    Директор Института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что поток санкций против России указывает на «организованную и скоординированную атаку на каждого российского гражданина в отдельности». «Это новая форма информационной войны, которую я назвал бы когнитивной войной. В первую очередь в этот список стран должны попасть те, кто стоит за организацией этих всех мероприятий, в первую очередь США и Великобритания. А потом все те, кто по разным причинам примкнул к этим санкциям», – сказал Мартынов.

    Политолог прогнозирует, что санкции против России не достигнут целей и в конечном итоге будут сняты. «Кроме сегодняшних списков в отношении стран я бы обратил еще внимание на компании, на экономических агентов. Возвращение на наш рынок, к гипервыгодным отношениям с Россией будет возможно на очень дорогих условиях, включая те потери и разорение, которые они причинят нашей экономике», – уверен Мартынов, добавив, что странам и компаниям, которые «не стали участниками кровавого англосаксонского перформанса, должны быть предоставлены льготные условия работы со статусом «друга России».


     
     
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