Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Как «закенселить» всю Россию

Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
    Сергей Козлов

    Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		5 марта 2022, 17:35

    Ситуация на Украине, прямо скажем, далеко не простая, и до завершения активной военной фазы пока далеко. Однако так или иначе разрешится она в пользу России. А что будет потом?

    Вопреки расхожему мнению, что российскую армию встретят на Украине «галушками со сметаной», этого не происходит. Какой бы ни был плохой Зеленский или другой лидер, как ни крути, а он свой. И логика простая: «Со своим мы сами разберемся. Нам чужие советчики не нужны!» Для того чтобы упрощенно понять, кто нам противостоит на Украине, надо просто подойти к зеркалу и заглянуть отражению в глаза. Это такие же солдаты, как и мы, с подобной ментальностью и способностью драться до конца.

    То же самое касается и населения. Оно, как и наше собственное, к любому вторжению относится негативно. Кроме того, восемь лет активной антироссийской пропаганды не прошли даром. Дай Бог, если сейчас процентов тридцать нейтрально воспринимает российскую спецоперацию. Но проведение спецоперации – жестокая необходимость, которая не может считаться с мнением граждан Незалежной, как освобождение Европы от немецких фашистов в 1945 году не учитывало пожелания граждан Германии. Они, я полагаю, тоже были против появления советских танков у себя под окнами. Ну, уж как говорят, за что боролись, на то и напоролись.

    Живой щит

    Однако то, как ведет себя национальная армия Украины – я не имею в виду нацбаты, «правосеков» и прочих националистических экстремистов, но даже обычные части ВСУ ­– по отношению к собственному населению, создает возможность российским военным переломить ситуацию в свою сторону. Украинские военные абсолютно наплевательски относятся к жизням своих граждан и используют их в качестве живого щита.

    И это не «российская пропаганда». Так, например, весь день 2 марта украинская артиллерийская батарея гаубиц Д-30, расположившись в Харькове в районе памятника «Пушка», из трех орудий долбила по собственным жилым кварталам, создавая эффект разрушений, якобы причиненных российской артиллерией. Естественно, с жертвами среди мирного населения. При этом и ранее бойцы полка «Азов», и сейчас прибывшие для восполнения потерь, нанесенных «Азову», национальные подразделения под общим управлением обороной города Аваковым не позволяют жителям воспользоваться гуманитарными коридорами, предоставленными российскими военными.

    Не думаю, что такое отношение должно усилить чувство патриотизма в гражданах Украины. Ни Аваков, ни его предшественники не занимались и не занимаются гуманитарным обеспечением осажденного города. В городе уже давно нет продовольствия и люди реально голодают.

    Фото: REUTERS/Carlos Barria

    Что делать?

    В Харькове и ряде других городов назревает гуманитарная катастрофа, в которой ВСУ будет однозначно обвинять Россию. В этой связи будет весьма кстати развернуть гуманитарные пункты на направлениях гуманитарных коридоров, на определенном удалении от позиций. Есть вероятность, что они реально заработают, учитывая достигнутые договоренности. Они должны быть обеспечены указателями, как туда пройти тем, кому все же удалось вырваться из смертельных объятий «защитников».

    Там же должны быть организованы фильтрационные пункты, где органы контрразведки будут проводить первичный контроль беженцев, поскольку высока вероятность, что под видом гражданских лиц из городов будут стараться выходить и военные. Это уже было под Харьковом. На гуманитарных пунктах необходимо развернуть пункты питания для граждан. Перебои с питанием недопустимы, поскольку они тут же могут быть использованы силами информационной борьбы противника. Здесь же должны быть развернуты пункты первой медицинской помощи для тех, кто в ней нуждается.

    После того, как граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину, а лишь хотят устранить режим, который угрожает безопасности нашей страны. И это должны быть грамотные лекции с приведением фактов бесчинств ВСУ в отношении граждан ДНР и ЛНР. С фото- и видеоматериалами, а может быть и с привлечением граждан этих республик, которые пострадали. И безусловным логическим обоснованием начала операции.

    Грамотная работа с населением Германии сформировала у немцев до настоящего времени комплекс вины за деяния фашистов. Такую же работу надо начинать на Украине и вести неустанно. Борьба за умы и сердца – важнейшая борьба! Но за этой мерой должен следовать следующий этап работы. Люди должны размещаться в комфортных лагерях для временно перемещенных лиц. С регулярным питанием и медицинским обслуживанием и… систематическим разъяснением причин операции, показом преступлений нацистов и ВСУ.

    Эту работу должны выполнять специальные подразделения. И если их еще нет, то их необходимо создать. Может быть, перенацелить какие-то формирования Нацгвардии для решения таких задач. В Штатах, например, для таких случаев есть 95-я бригада гражданской администрации. Населенные пункты, где российские военные оставили прежнюю гражданскую администрацию, должны так или иначе находиться под контролем военных. Тех же чеченских частей, прибывших недавно на Украину.

    А что дальше?

    А дальше наступит весьма тяжелая фаза – организация мирной жизни. И она также прежде всего должна исключить вероятность гуманитарной катастрофы на Украине. Важнейший вопрос – перезапуск украинской экономики, которая бы обеспечила рабочие места для граждан. Даже в большем числе, чем теперь. Почему? А потому что нужно обеспечить работой тех военных, которые подписали обязательства не воевать. Если их не обеспечить альтернативной трудовой деятельностью, они вернутся к прежнему занятию. Поверьте, желающие обеспечить их необходимым вооружением найдутся – достаточно посмотреть, какую активность по обеспечению вооружением ВСУ развернул коллективный Запад.

    Поэтому очень важно срочно обеспечить начало экономической деятельности в освобожденных регионах. Прежде всего в Херсонской и Николаевской областях, которые традиционно выступают лидерами украинского аграрного сектора. С осени прошлого года на складах Украины было накоплено достаточное количество сельхозпродукции. Нужно организовать ее переработку и подготовку к началу посевной. Это крайне важно, поскольку позволит избежать вероятности голода 2023 года, когда уже никаких запасов не останется. Не дай Бог это произойдет. Гуманитарная катастрофа, в которой обвинят Россию, будет самым страшным кошмаром.

    Кто обеспечит порядок?

    Как уже писал выше, необходимо создание военных комендатур, поскольку существовавшие до настоящего времени органы полиции являлись органами уничтожаемого режима. И возложение на них поддержания правопорядка в освобожденных регионах было бы ошибкой. Вероятность наличия в освобожденных регионах спящих ячеек диверсантов и террористов практически стопроцентная. При поставках вооружения нашими «заклятыми друзьями» на Украину там может быть развернуто широкое повстанчество, учитывая имеющуюся ресурсную базу. С моей точки зрения, хотим мы этого или нет, а придется некоторое время осуществлять контроль деятельности органов власти.

    С политической точки зрения нужно, используя здоровые силы оппозиции, сформировать новые политические партии и движения, программа которых исключала бы нацистскую идеологию и способствовала установлению и поддержанию добрососедских отношений с Россией. Провести выборы. Необходимо уже сейчас разрабатывать план культурного общения и восстановления связей времен СССР. То есть вытаскивать сознание украинцев из националистического болота. Думаю, все вместе мы справимся.

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