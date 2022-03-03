Почему Украине нужна денацификация

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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Украинский неонацист ответит перед Россией за Одессу

В акватории Одессы не следует ожидать какого-либо серьезного противодействия со стороны ВМС Украины Valentyn Ogirenko/REUTERS
Зеленский решил отправить губернатором в Одессу Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира батальона «Айдар». В России на Марченко заведены уголовные дела за военные преступления. Одесса всегда считалась одним из самых пророссийских по настроениям городов Украины. Какой сигнал посылает Киев простым одесситам таким демонстративным назначением?  Подробности...
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Как Россия начинала разгром Швеции

Русско-шведские войны составили значительную часть истории Северной Европы Иван Айвазовский
«Русские показали свою мощь». Такими словами иностранные хроники рассказывают о событиях многовековой давности. Ровно 525 лет назад, 3 марта 1497 года, в Новгороде между Русью и Швецией заключено было перемирие. Так закончилась самая первая война, которую провели между собой Швеция и объединенное Русское государство, но далеко не последняя. Подробности...
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Байден стал одной из жертв российской спецоперации

Трамп еще может вернуться – и договориться с Россией Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters
Может показаться, что элиты Соединенных Штатов едины в своем отношении к тому, что происходит сейчас на Украине. Однако есть много признаков совершенно обратного. В США раздается целый ряд голосов, критикующих Байдена за свою политику по отношению к России, причем по разным причинам. И есть шансы, что следующий президент США – может быть, снова Трамп? – будет вести себя совсем иначе. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему Украине нужна денацификация

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили с Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Подробности...

Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми. Подробности...
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За что в Европе не любят Россию и русских

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел. Подробности...
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США потеряли Латинскую Америку

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Сергей Миркин

    Почему Украине нужна денацификация

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		3 марта 2022, 17:35

    Одной из целей военной операции на Украине заявлена денацификация. Что это такое? 

    Денацификация – это процесс, который проходил в Германии и Австрии после Второй мировой войны с целью убрать элементы нацистской идеологии из всех сфер жизнедеятельности людей. Из юриспруденции вычеркивались нацистские правовые нормы; искусство, философию освобождали от нацистских догм. Преступления фашистов предавались гласности. Членов НСДАП и СС, совершивших преступления против человечества, уголовников судили и наказывали. Но главная цель денацификации – вытравить нацистскую идеологию из мировоззрения и мироощущения людей, чтобы они поняли всю пагубность этих идей.

    Нуждается ли в данных мерах сегодняшняя Украина? Главный аргумент тех, кто считает, что никакого нацизма на Украине не существует: президент страны Владимир Зеленский – еврей. А значит, разговоры о нацизме не стоят и выеденного яйца. Однако Украина после государственного переворота 2014 года превратилась в страну метаморфоз. И именно Зеленский стал одним из главных проводников политики, несущей в себе элементы героизации нацизма и ограничения прав людей по этническому признаку.

    Свое отношение к нацизму Зеленский продемонстрировал в 2019 году, когда в Мариуполе присутствовал на мероприятии, которое проводили боевики полка «Азов» (запрещенного в России) и стоял рядом с их гербом Волчьим крюком (Вольфсангель). Это один из символов, очень любимых неонацистами. Если бы Зеленский правда испытывал ненависть к этой идеологии, он бы никогда не позволил себе рядом стоять с Волчьим крюком. И это его не заставили бы сделать никакие политические и конъюктурные выгоды.

    Именно  Зеленский  подписал закон «О коренных народах Украины», который не признавал таковыми евреев, венгров, болгар, общины которых тысячелетиями жили на территории современной Украины. Русские также не получили этот статус, а были объявлены национальным меньшинством. Коренными народами были признаны лишь крымские татары, караимы и крымчаки. И получилось, что этим общинам были предоставлены права на культурное развитие, а значит на сохранение самоидентичности куда большие, чем русским или венграм. И это при том, что большинство представителей этносов, признанных коренными, проживают в Крыму на территории России.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Конечно, принятие этого закона можно воспринимать как элемент политического шоу, которое так любит ЗЕкоманда. Но если вдуматься, закон делит людей на сорта. Получается, есть первый сорт – украинцы, титульная нация. Есть второй сорт – коренные народы. И есть третий сорт – национальные меньшинства, включая русских. Такая классификация этносов по сортам ничего не напоминает? Не постучался в сердце Зеленского пепел сородичей, сожженных в Бухенвальде?

    К этому добавьте тот факт, что на Украине за последние 8 лет проводили тотальную дерусификацию. Русский язык вытесняли из всех сфер жизни, даже бытового обслуживания. А что такое лишение людей права использовать родной язык во всех сферах, кроме дома, как не нацизм? Конечно, процесс дерусификации начался на Украине до Зеленского еще в 90-е годы, но именно в его правление он достиг своего апогея.

    Другой аргумент тех, кто считает, что на Украине нет нацизма, заключается в том, что в стране запрещен как нацизм, так и коммунизм, и это прописано в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрета их символик». Но если проанализировать закон, то становится понятно, что он направлен на декоммунизацию Украины, а вот нацистская идеология указана для проформы. Закон запрещает гимны СССР, РСФСР, УССР, других союзных или автономных советских республик или их фрагменты, но не запрещает гимны нацистской Германии и нацистской партии («Песнь Хорста Весселя»).

    Данный документ запрещает всю советскую символику, причем она перечислена очень подробно. А вот что является нацисткой символикой, не определено. Запрещена символика стран социалистического лагеря, при этом не запрещены символы сателлитов Третьего рейха. Украинский историк Юрий Латиш делает правильный вывод, для нацизма в законе сделаны всякие поблажки. Я специально даю ссылку на украинского автора, чтобы его нельзя было заподозрить в ангажированности.

    И это не говоря о правоприменении. На самом деле, на Украине полным ходом шла реабилитация и героизация нацистских преступников. Десяткам человек, причастным к уничтожению мирного населения, воздавали почести на государственном уровне. Наиболее известные случаи – в 2018 году во Львове была выставка в честь дивизии СС «Галичина», а среди детей области проводился конкурс на лучший рисунок на эту тему. И все проходило под эгидой областной государственной администрации. А в Тернополе в 2021 году присвоили имя гауптмана СС Романа Шухевича спортивному стадиону. Я уж не говорю про проспект Степана Бандеры в Киеве – который раньше назывался Московским. И никогда такие действия не пресекались украинскими властями – а, значит, одобрялись.

    Но, конечно, самая явная демонстрация того, что майданный режим пропитан нацизмом – наличие неонацистских подразделений в официальных украинских структурах. Самое известное из них – полк «Азов», в котором немало неонацистов. Это не отрицали и некоторые украинские чиновники. Даже американские конгрессмены признавали «Азов» неонацистским и требовали от властей США считать его террористической организацией. И на Украине немало подразделений с неонацистской идеологий, например, различные осколки «Правого сектора*» (запрещен в России) или батальон «Донбасс», или печально известный своей жестокостью батальон «Айдар», который формально был расформирован и переименован, но сохранил свою основу. А его командир Максим Марченко – вообще-то, по всем понятиям военный преступник – только что был назначен Зеленским мэром Одессы.

    Наконец, зададимся вопросом,

    кто в XX веке забивал людей до смерти, сжигал их живьем, обстреливал города из артиллерии, чтобы запугать население. Это делали вермахт и СС. А в XXI веке это делают сторонники майдана, ВСУ и Национальная гвардия Украины.

    Во время майдана людей, которые были против него, забивали до смерти. В Одессе адепты майдана сожгли людей живьем в Доме профсоюзов. Восемь лет украинская армия обстреливала города Донбасса, чтобы не дать людям нормально жить. Это был акт запугивания и террора.

    А сейчас украинские военные понимают, что скоро их выгонят с Донбасса. Поэтому они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили с Донбасса. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн издал секретную Директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества», где поставил перед войсками задачу полного опустошения оставляемых районов.

    В Директиве указывалось, что «весь Донецкий бассейн восточнее позиции «Черепаха» (район западнее Славянска, Константиновки, куда отходили немецкие войска) должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен… Вероятно, и сейчас всушники хотят напоследок произвести максимальное количество разрушений. Так что ответ – да, Украина больна нацизмом и нуждается в денацификации.

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