Одной из целей военной операции на Украине заявлена денацификация. Что это такое?

Денацификация – это процесс, который проходил в Германии и Австрии после Второй мировой войны с целью убрать элементы нацистской идеологии из всех сфер жизнедеятельности людей. Из юриспруденции вычеркивались нацистские правовые нормы; искусство, философию освобождали от нацистских догм. Преступления фашистов предавались гласности. Членов НСДАП и СС, совершивших преступления против человечества, уголовников судили и наказывали. Но главная цель денацификации – вытравить нацистскую идеологию из мировоззрения и мироощущения людей, чтобы они поняли всю пагубность этих идей.

Нуждается ли в данных мерах сегодняшняя Украина? Главный аргумент тех, кто считает, что никакого нацизма на Украине не существует: президент страны Владимир Зеленский – еврей. А значит, разговоры о нацизме не стоят и выеденного яйца. Однако Украина после государственного переворота 2014 года превратилась в страну метаморфоз. И именно Зеленский стал одним из главных проводников политики, несущей в себе элементы героизации нацизма и ограничения прав людей по этническому признаку.

Свое отношение к нацизму Зеленский продемонстрировал в 2019 году, когда в Мариуполе присутствовал на мероприятии, которое проводили боевики полка «Азов» (запрещенного в России) и стоял рядом с их гербом Волчьим крюком (Вольфсангель). Это один из символов, очень любимых неонацистами. Если бы Зеленский правда испытывал ненависть к этой идеологии, он бы никогда не позволил себе рядом стоять с Волчьим крюком. И это его не заставили бы сделать никакие политические и конъюктурные выгоды.

Именно Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», который не признавал таковыми евреев, венгров, болгар, общины которых тысячелетиями жили на территории современной Украины. Русские также не получили этот статус, а были объявлены национальным меньшинством. Коренными народами были признаны лишь крымские татары, караимы и крымчаки. И получилось, что этим общинам были предоставлены права на культурное развитие, а значит на сохранение самоидентичности куда большие, чем русским или венграм. И это при том, что большинство представителей этносов, признанных коренными, проживают в Крыму на территории России.

Конечно, принятие этого закона можно воспринимать как элемент политического шоу, которое так любит ЗЕкоманда. Но если вдуматься, закон делит людей на сорта. Получается, есть первый сорт – украинцы, титульная нация. Есть второй сорт – коренные народы. И есть третий сорт – национальные меньшинства, включая русских. Такая классификация этносов по сортам ничего не напоминает? Не постучался в сердце Зеленского пепел сородичей, сожженных в Бухенвальде?

К этому добавьте тот факт, что на Украине за последние 8 лет проводили тотальную дерусификацию. Русский язык вытесняли из всех сфер жизни, даже бытового обслуживания. А что такое лишение людей права использовать родной язык во всех сферах, кроме дома, как не нацизм? Конечно, процесс дерусификации начался на Украине до Зеленского еще в 90-е годы, но именно в его правление он достиг своего апогея.

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Другой аргумент тех, кто считает, что на Украине нет нацизма, заключается в том, что в стране запрещен как нацизм, так и коммунизм, и это прописано в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрета их символик». Но если проанализировать закон, то становится понятно, что он направлен на декоммунизацию Украины, а вот нацистская идеология указана для проформы. Закон запрещает гимны СССР, РСФСР, УССР, других союзных или автономных советских республик или их фрагменты, но не запрещает гимны нацистской Германии и нацистской партии («Песнь Хорста Весселя»).

Данный документ запрещает всю советскую символику, причем она перечислена очень подробно. А вот что является нацисткой символикой, не определено. Запрещена символика стран социалистического лагеря, при этом не запрещены символы сателлитов Третьего рейха. Украинский историк Юрий Латиш делает правильный вывод, для нацизма в законе сделаны всякие поблажки. Я специально даю ссылку на украинского автора, чтобы его нельзя было заподозрить в ангажированности.

И это не говоря о правоприменении. На самом деле, на Украине полным ходом шла реабилитация и героизация нацистских преступников. Десяткам человек, причастным к уничтожению мирного населения, воздавали почести на государственном уровне. Наиболее известные случаи – в 2018 году во Львове была выставка в честь дивизии СС «Галичина», а среди детей области проводился конкурс на лучший рисунок на эту тему. И все проходило под эгидой областной государственной администрации. А в Тернополе в 2021 году присвоили имя гауптмана СС Романа Шухевича спортивному стадиону. Я уж не говорю про проспект Степана Бандеры в Киеве – который раньше назывался Московским. И никогда такие действия не пресекались украинскими властями – а, значит, одобрялись.

Но, конечно, самая явная демонстрация того, что майданный режим пропитан нацизмом – наличие неонацистских подразделений в официальных украинских структурах. Самое известное из них – полк «Азов», в котором немало неонацистов. Это не отрицали и некоторые украинские чиновники. Даже американские конгрессмены признавали «Азов» неонацистским и требовали от властей США считать его террористической организацией. И на Украине немало подразделений с неонацистской идеологий, например, различные осколки «Правого сектора*» (запрещен в России) или батальон «Донбасс», или печально известный своей жестокостью батальон «Айдар», который формально был расформирован и переименован, но сохранил свою основу. А его командир Максим Марченко – вообще-то, по всем понятиям военный преступник – только что был назначен Зеленским мэром Одессы.

Наконец, зададимся вопросом,

кто в XX веке забивал людей до смерти, сжигал их живьем, обстреливал города из артиллерии, чтобы запугать население. Это делали вермахт и СС. А в XXI веке это делают сторонники майдана, ВСУ и Национальная гвардия Украины.

Во время майдана людей, которые были против него, забивали до смерти. В Одессе адепты майдана сожгли людей живьем в Доме профсоюзов. Восемь лет украинская армия обстреливала города Донбасса, чтобы не дать людям нормально жить. Это был акт запугивания и террора.

А сейчас украинские военные понимают, что скоро их выгонят с Донбасса. Поэтому они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили с Донбасса. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн издал секретную Директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества», где поставил перед войсками задачу полного опустошения оставляемых районов.

В Директиве указывалось, что «весь Донецкий бассейн восточнее позиции «Черепаха» (район западнее Славянска, Константиновки, куда отходили немецкие войска) должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен… Вероятно, и сейчас всушники хотят напоследок произвести максимальное количество разрушений. Так что ответ – да, Украина больна нацизмом и нуждается в денацификации.