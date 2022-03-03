Каким будет мир после войны

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3 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Украинский неонацист ответит перед Россией за Одессу

В акватории Одессы не следует ожидать какого-либо серьезного противодействия со стороны ВМС Украины Valentyn Ogirenko/REUTERS
Зеленский решил отправить губернатором в Одессу Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира батальона «Айдар». В России на Марченко заведены уголовные дела за военные преступления. Одесса всегда считалась одним из самых пророссийских по настроениям городов Украины. Какой сигнал посылает Киев простым одесситам таким демонстративным назначением?  Подробности...
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Как Россия начинала разгром Швеции

Русско-шведские войны составили значительную часть истории Северной Европы Иван Айвазовский
«Русские показали свою мощь». Такими словами иностранные хроники рассказывают о событиях многовековой давности. Ровно 525 лет назад, 3 марта 1497 года, в Новгороде между Русью и Швецией заключено было перемирие. Так закончилась самая первая война, которую провели между собой Швеция и объединенное Русское государство, но далеко не последняя. Подробности...
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Зеленский цинично использовал память о Холокосте

Владимир Зеленский вспомнил о Холокосте – и лучше бы он этого не делал кадр из видео
Президент Украины в своей антироссийской пропаганде стал использовать тему уничтожения евреев во время Второй мировой. А все из-за недавнего авиаудара российских войск по киевской телевышке. Как одно связано с другим и почему если кому и стоило бы избегать подобных параллелей, то это как раз нынешним киевским властям? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми. Подробности...

За что в Европе не любят Россию и русских

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 15 комментариев

Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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    Владимир Можегов

    Каким будет мир после войны

    Владимир Можегов
    публицист
    		3 марта 2022, 11:58

    Война скоро закончится, и у всех, конечно, возникает вопрос: а что будет завтра? Но начать, наверное, лучше с того – чего не будет? До многих, включая наших западных партнеров, доходит еще с трудом: прежнего мира больше нет. Ни прежней дипломатии (ее давно уже нет, нам просто забыли сказать); ни прежних политических структур и союзов (включая и само НАТО, которое уже трещит по швам). Наконец, прежнего однополярного мира.

    Старого мира больше нет и не будет. Ни безальтернативного вхождения всех в один глобальный проект; ни одной на всех либеральной диктатуры под управлением США. А можно сказать и так: это как будто меч рассек душный темный мешок, в который злой колдун складывал одного за другим зверьков волшебного леса – и все вдруг посыпались из него наружу. А кое-кто уже начинает и отползать... Одним словом, в сплошном удушающем мороке, в который обратился наш мир за последние десятилетия, вдруг образовалась прореха, в которую ворвался новый свежий воздух.

    Вообще, два года пандемии многое изменили в восприятии мира его обитателями. Люди как-то совсем по-новому взглянули на тех, кто ими правит, на весь этот демократическо-олигархический паноптикум, всю эту липкую паутину, которая обездвиживает их, впрыскивая свой яд и обращая в пищу жирного паука. Целые страны разделились надвое: на тех, кто покорно принял свою участь, и тех, кто готов был бороться. И по всему миру пошли трещины этого разделения.

    Ладно, оставим пока метафоры, скажем по-другому. Вы заметили, что наш президент всегда делает именно то, что говорит? Он, конечно, умеет играть во все эти хитрые политические игры, но по большому счету делает именно то, что говорит. Он говорит: удавка НАТО стянута вокруг нашей шеи. Жить с ней дальше мы не можем. Его не слышат. Он снова говорит: нас хотят задушить, так больше продолжаться не может. И снова не верят. Тогда он садится и в течение часа, скрупулезно по пунктам, объясняет всему миру, почему той страны, которая желает сейчас войти в НАТО, никогда на самом деле не было, нет и больше в настоящем виде не будет. Раскладывает по полочкам, обращается к каждому пункту и прямо говорит, что кого ждет. И делает (хочется особо отметить новое слово в искусстве объявления войны: все сказать, все объяснить, не сказав только последнего; апофатически, почтив молчанием, заменив слово – делом). Так что давайте просто поверим: требования откатить НАТО к границам 1991 года – это не шутка, это всерьез.

    Вопрос: как мы этого добьемся? Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми. Сегодня нам симпатизируют Венгрия и (в меньшей степени открытости, но это так) Австрия. В новом мире они очень скоро могут оказаться в сфере нашего притяжения. И Орбан уже стягивает войска на границу Западной Украины, туда, где живут венгры, которых западноукраинские националисты ущемляют так же, как и русских, запрещая их родной язык. Венгрия хочет вернуть свои земли и свой язык на территорию страны, которой больше нет. Да и вообще не прочь, кажется, задуматься о выходе из Евросоюза.

    Фото: Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Тем временем Китай, разъясняя свою точку зрения на события: «Россия – независимая страна и принимает самостоятельные решения, исходя из своих интересов», подводит свои корабли к Тайваню. Одновременно Индия (входящая в антикитайский западный блок QUAD) сохраняет нейтралитет в отношении украинских событий, чем повергает в шок своих западных союзников.

    А американского Джо атакуют уже не только яростные трамписты, готовые вышвырнуть демократов из Капитолия, но и свои же ультралевые, стремящиеся не допустить участия США в украинских событиях. А Германия и Франция отказываются голосовать за слишком жесткие санкции, отлично понимая, чем им самим это может грозить. 

    Кстати, помимо Венгрии, территориальные претензии к Западной Украине имеют Румыния, Словакия, Польша. Со всеми этими странами можно и нужно разговаривать. И договариваться: о добрососедстве, о дружбе, о нейтральности, об отказе от военных баз – с каждым отдельно, внимательно, по-своему. На самом деле, я абсолютно уверен, что вопросы таких больших проблемных стран, как Украина или Польша, решаются только большими союзами. Такими, как добрососедский договор России и Германии. Или – поскольку Германия все еще страна, околдованная и связанная по рукам и ногам злым колдуном – России и Австрии (которая, кстати, не член НАТО).

    Не будем также забывать: Австрия и Венгрия (а также Хорватия, часть Румынии, Словакия, Словения, Чехия) составляли когда-то мощную Австро-Венгерскую империю, очень похожую на Российскую и очень близкую нам. И австрийцы, и венгры, и румыны помнят свое былое имперское величие. Такие вещи не забываются.

    Что же до других восточноевропейских стран, то лишь совершенная безальтернативность продолжает удерживать их в зоне сегодняшнего атлантического притяжения. Те же Словения, Хорватия, Черногория, не говоря уже о православных Сербии, Болгарии, Греции, если у них появится выбор, когда старые структуры начнут распадаться, первыми покинут и ЕС, и НАТО. (Косвенно об этом может свидетельствовать, например, опрос ТВ Болгарии в день признания ДНР-ЛНР, показывающий, что в конфликте Россия – НАТО народ этой страны (члена НАТО) голосует так: 62% за Россию, 15% – против). Итак, наши условия – отвести НАТО на границы 1991 года – остаются в силе.

    И наша картина будущего – НАТО отходит, базы из Прибалтики и Польши (если они не хотят заразиться «болезнью Зеленского») эвакуируются. Вокруг России восстанавливается пояс мира и спокойствия из свободных, нейтральных, благожелательных и симпатичных стран – сегодня, после Украины, это не кажется уже столь фантастическим. Да и Германия, в конце концов, в чаемом нами будущем станет тем, чем мы и планировали сделать ее в далеком 1989-м: единой, свободной, нейтральной. Сегодня наша основная задача – откатить неудавшееся настоящее к 1991 году, завтра – к 1989-му (единой нейтральной Германии), а потом, возможно, поедем и дальше – к 1913 году, и еще дальше – к Большому Концерту Свободных Европейских Держав.

    И Украина тоже, конечно, станет свободной. Мы пришли только для того, чтобы привести немного вышедшего из себя и потерявшего берега брата в сознание, вернуть реки в русла. Мы хотели бы видеть будущую Украину страной настоящей, а не фиктивной, нейтральной, а не враждебной, страной в красивых национальных одеждах, но без направленного на нас чужого оружия.

    Что еще? Ах да, санкции! Нам грозят заморозить госдолг, отключить от международных платежных систем, вывести из долларовой системы расчетов. Иными словами – разорвать связи с МВФ и ВБ, остановить спекуляции на бирже, остановить вывод денег на Запад; освободить нашу экономику от долларовой зависимости, а наш Центробанк – от мировой банкирской сети. Иными словами, банкиры ФРС хотят сами себе сделать радикальное обрезание? Что ж, в таком случае останется только национализировать наши сверхкорпорации – и консервативную революцию можно считать завершенной. Похоже, мы к этому вполне уже готовы. На 24 февраля, по данным ЦБ, международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили 643,2 млрд долларов.

    Наконец, можно было бы завершить конфигурацию нового мира, проведя и взаимовыгодный культурный обмен: проводив нашу творческую либеральную интеллигенцию, выступающую за мир на поражение России, на любимый свободный Запад, а свои границы открыв умным, хорошо воспитанным европейским консерваторам, которые поднимутся на Русский Ковчег, спасаясь от варварского потопа тамошних БЛМ, ЛГБТ и прочих квир-революций. 

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