Буферные страны должны четко держать нейтралитет

В политике есть такой термин – буферные зоны. Небольшие страны, которые находятся между больших стран-конкурентов. В США их так и называют – «страны между».

Самая правильная стратегия поведения таких стран – это неприсоединение и лавирование. Главное, что им нужно делать для обеспечения своей безопасности, это не проявлять агрессии ни к каким блокам. Иначе может прилететь.

Это что-то вроде гравитации. Если долго раскачивать камень, лежащий на краю пропасти, он обязательно упадет. Причем упадет именно вниз, на нижние селения. Вверх он точно не взлетит. Это закон.

Прибалтика, Украина, Грузия – буферная зона. Им надо четко держать нейтралитет, иначе прилетит.

Но в течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США.

Ну вот, прилетело. Война – это ужасно. Радоваться войне нельзя. Но камни падают только вниз.

И вот теперь меня очень удивляют люди, которые восемь лет говорили – ату! Россия плохая, будьте против России.

Наши же русские либералы это и говорили Украине.

Восемь лет люди раскачивали камень и лаяли на слона. Ну, камень упал. Не мы, пошлые патриоты, раскачивали этот камень. Не мы лаяли на слона. Виноваты в случившемся именно те, кто сейчас заворачивается в ложноклассические шали и кричит, что Россия убийца. Это вы, господа, убийцы. Это вы столкнули камень со скалы. Вас же просили этого не делать. Почему вы не слушали? Кого вам теперь обвинять, кроме себя?

Подумайте, что было бы с Эстонией или Украиной, если бы они так же страстно ненавидели не Россию, а ЕС или США. Да мы бы давно забыли названия этих стран. Их бы давно уже не было на карте мира.

Люди относятся к происходящему, как гимназистки второго класса. Ах, этот противный камень упал почему-то вниз, а не взлетел на небеса. Какой гадкий камень!

Но, простите, камень сделал все по законам физики. Вы его раскачали – и он упал. Вы о чем думали, когда его раскачивали? Источник