Российские военные уничтожили Hummer и пикап ВСУ под Константиновкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие Южной группировки уничтожили бронемашину Hummer, пикап, а также замаскированное укрытие и живую силу противника в районе города Константиновка в ДНР, передает ТАСС. В Минобороны сообщили, что на въезде в населенный пункт операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии остановили ротацию противника на автомобиле Hummer. Прямым попаданием в моторный отсек автомобиль был уничтожен, что сорвало задачу ВСУ.

Военное ведомство уточнило, что еще один автомобиль противника с пехотой также был уничтожен. По их словам, первым попаданием в пикап удалось остановить его и ликвидировать находившихся в нем бойцов.

В Минобороны добавили, что российские разведчики обнаружили в Константиновке замаскированное укрытие и зафиксировали перемещение личного состава противника. Координаты были переданы операторам ударных беспилотников 72-й отдельной мотострелковой бригады, которые точными ударами уничтожили все цели.

