Сухогруз в Таганроге пострадал от атаки БПЛА
Коммерческое судно под флагом иностранного государства получило повреждения в результате попадания обломков БПЛА после ночной воздушной атаки на Таганрог. Возникший пожар был локализован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Слюсарь сообщил, что коммерческое судно под иностранным флагом получило повреждения после атаки беспилотников на акваторию Таганрогского залива в ночь на 4 апреля, передает ТАСС. Он добавил, что повреждения судна вызваны попаданием обломков уничтоженного БПЛА, вследствие чего на борту произошёл пожар.
«К этому часу он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии», – сообщил Слюсарь .
Он отметил, что на месте происшествий продолжают работать сотрудники экстренных служб. Информация о разрушениях на берегу и другие подробности уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали, а коммерческое судно под иностранным флагом получило повреждения. В декабре 2025 года при отражении атаки БПЛА на Таганрог были повреждены четыре частных дома, при этом обошлось без пострадавших. В ноябре 2025 года при атаке украинских беспилотников на порт Туапсе два иностранных гражданских судна получили повреждения, экипажи не пострадали.