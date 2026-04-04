Сухогруз в Таганроге пострадал от атаки БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Слюсарь сообщил, что коммерческое судно под иностранным флагом получило повреждения после атаки беспилотников на акваторию Таганрогского залива в ночь на 4 апреля, передает ТАСС. Он добавил, что повреждения судна вызваны попаданием обломков уничтоженного БПЛА, вследствие чего на борту произошёл пожар.

«К этому часу он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии», – сообщил Слюсарь .

Он отметил, что на месте происшествий продолжают работать сотрудники экстренных служб. Информация о разрушениях на берегу и другие подробности уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали, а коммерческое судно под иностранным флагом получило повреждения. В декабре 2025 года при отражении атаки БПЛА на Таганрог были повреждены четыре частных дома, при этом обошлось без пострадавших. В ноябре 2025 года при атаке украинских беспилотников на порт Туапсе два иностранных гражданских судна получили повреждения, экипажи не пострадали.