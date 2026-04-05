В России впервые родились однояйцевые четверняшки
В Петербурге впервые в России родились однояйцевые четверняшки, сообщили в роддоме №17.
Девочки появились на свет в роддоме №17 на сроке 32 недели беременности, и этот случай считается уникальным – по расчетной статистике такие роды происходят один раз на 15,5 млн. Ранее в стране подобных случаев не фиксировалось, передает РИА «Новости».
В медучреждении отметили, что после рождения каждого новорожденного принимали неонатологи и неонатальные сестры, чтобы обеспечить необходимую поддержку и уход с первых секунд жизни. Вес малышек составил от 1,36 до 1,64 килограмма, а рост – от 37 до 41 сантиметра, что специалисты считают отличными показателями для такого срока.
В роддоме подчеркнули, что успешные результаты стали возможны благодаря правильной тактике ведения беременности и мастерству врачей отделения.