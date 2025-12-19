Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
При атаке БПЛА на Таганрог повреждены четыре частных дома
В ночь на пятницу над Таганрогом была отражена атака БПЛА, из-за чего повреждены оказались четыре дома, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова.
«В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», – сообщила она.
Камбулова напомнила землякам о действующем в Ростовской области запрете на фото- и видеосъемку атак беспилотников.
«Если вы заметили упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или нашли его обломки, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112», – отметила она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.