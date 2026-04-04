В результате воздушной атаки на Таганрог один человек погиб и четверо пострадали
В результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек, четверо, в том числе иностранец, пострадали, повреждения получило коммерческое судно под иностранным флагом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге – один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства», – сообщил Слюсарь в Max.
По данным медиков, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти выразили соболезнования семье погибшего и пообещали помощь родным.
В ходе атаки была повреждена коммерческая инфраструктура – пострадали складские помещения логистической компании, где возник пожар. Людей эвакуировали, возгорание удалось локализовать.
Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области.
В акватории залива от попадания обломков дрона повреждено коммерческое судно под иностранным флагом, на нем возник пожар, который к настоящему времени локализован. Сухогруз находился в нескольких километрах от берега.
В регионе объявлена беспилотная опасность и продолжаются мероприятия по отражению воздушной угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти в результате ночной атаки беспилотников пострадал работник промышленного предприятия.