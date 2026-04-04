Ветеран СВО рассказал, как дразнил польских наемников ВСУ фразой-мемом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мазуренко поделился историей о том, как дразнил польских наемников ВСУ по рации, используя популярное интернет-выражение «бобр, курва», передает РИА «Новости». Мазуренко отметил, что владеет польским языком и специально отвечал противнику на их родном языке во время радиоперехватов.

Ветеран рассказал: «Были наемники польские, (по радиосвязи) ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде «бобр, курва». По его словам, в подобных разговорах иногда участвовали и другие иностранные наемники, например, из Франции и Германии.

Мазуренко подчеркнул, что знание языков помогало ему понимать противника и отвечать им, чтобы показать, что их перехватывают и понимают. По его словам, это оказывало на противника психологическое воздействие. Он добавил, что подобные радиоперехваты часто превращались в неформальный обмен репликами между сторонами.

Фраза «бобр, курва» стала мемом после появления вирусного видео, в котором мужчина, столкнувшись с бобром, выкрикнул польское ругательство. Мем быстро распространился в российском интернете и вдохновил появление множества роликов и даже отдельной песни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова. В Курской области радиоперехваты подтвердили присутствие польскоязычных и англоязычных наемников среди удерживавших населенный пункт Гуево боевиков ВСУ. Взятый в плен боевик ВСУ заявил об участии носителей английского, польского и французского языков в атаке на Курскую область.